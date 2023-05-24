Orion Worldwide Innovations будет сотрудничать с Министерством экономики РА для организации инвестиционного саммита Orion Summit 2023, который состоится 19-22 июня в Нью-Йорке.

На официальном открытии саммита выступят основатель Orion Worldwide Innovations Эмма Аракелян, соучредитель Orion Worldwide Innovations Armenia Диана Арзуманян и министр экономики РА Ваан Керобян. Основными спикерами саммита являются Рене Налбандян, директор по глобальной корпоративной стратегии, стратегическим инвестициям, Bank of America, и Карл Дуглас, соучредитель, руководитель инвестиционной стратегии, Covenant VC.

Orion Summit 2023 Enterprise Armenia представит инвестиционную привлекательность Армении и ряд инвестиционных программ.

«Мы высоко ценим усилия правительства по укреплению позиций Армении как благоприятной и перспективной инвестиционной страны, а также поощрению инвестиций в стартапы и инновации. Со своей стороны, мы постоянно представляем правительству и частному сектору предложения, чтобы развивать армянское инвестиционное поле в соответствии с передовыми правилами», — сказала Эмма Аракелян, основатель Orion Worldwide Innovations, венчурный партнер Covenant Venture Capital.

«Участие правительства и ведущих компаний в саммите значительно повысит интерес венчурных компаний к Армении и к армянским стартапам, укрепит наши позиции в работе с международными инвестиционными компаниями, венчурными фондами и бизнес-ангелами», — сказала Диана Арзуманян, соучредитель -основатель Orion Worldwide Innovations Armenia.

«Сегодня в мире конкурентоспособны те экономики, которые более гибки и направляют инвестиции в инновационные сферы. Министерство экономики Армении обеспечило благоприятную среду для технологических компаний, постоянно совершенствует правовую базу и способствует развитию деловых связей. Orion Summit 2023 станет благоприятной площадкой для встречи стартапов и инвесторов и установления между ними новых деловых связей», — отметил министр экономики РА Ваан Керобян.

Для участия в Orion Summit 2023нужно зарегистрироваться на веб-сайте саммита. Orion Summit 2023 продлится 4 дня. Участники посетят Covenant Venture Capital, One World Trade Center, Harvard Club, Jacobs Technion-Cornell Institute at Cornell Tech, также пройдут обсуждения на темы инноваций и инвестиций.

Об «Orion»

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«Orion» (Orion Worldwide Innovations) — это хаб для роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающей полный набор услуг. «Orion» для компаний-инвесторов создает возможности выхода на рынок США, улучшения своих стратегий привлечения клиентов, помогает сохранить конкурентоспособность и защитить свои инновации. Компания «Orion» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и Ереване, сотрудничает с сетями компаний и инвесторов, работающих в разных странах мира.