Азат Виленович Амбарцумян назначен министром градостроительства Республики Арцах.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на указ президента Арцаха Араика Арутюняна, подписанный 24 мая.
Азат Виленович Амбарцумян назначен министром градостроительства Республики Арцах.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на указ президента Арцаха Араика Арутюняна, подписанный 24 мая.
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