Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян участвует в 11-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Московской области Российской Федерации. На встрече он выступил с речью.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата СБ РА, в своем выступлении секретарь коснулся международных и региональных вызовов безопасности.

Он представил вопрос признания территориальной целостности друг друга Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и угрозы Азербайджана территориальной безопасности Армении.

Армен Григорян коснулся зоны ответственности российской миротворческой миссии в Лачинском коридоре, установления Азербайджаном 23 апреля 2023 года контрольно-пропускного пункта, подчеркнув, что это является грубым нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, посредством чго Азербайджан стремится подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке. Секретарь Совбеза подчеркнул необходимость международного механизма обеспечения прав и безопасности населения НК и направления международных наблюдателей в НК и в Лачинский коридор.

В заключительной части выступления секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Армения предпринимает шаги по нормализации отношений с Турцией и выразил надежду, что нормализация этих отношений будет продвигаться интенсивнее.