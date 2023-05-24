24 мая 16 волонтеров Корпуса мира США приняли присягу.

Как сообщает «Арменпресс», это первая группа волонтеров, прибывшая в Армению после 2020 года, когда все волонтеры Корпуса мира были эвакуированы из-за пандемии Covid-19.

Джоан Фэрли, директор Офиса Корпуса мира в Армении, отметила, что волонтеры уже прошли 11-недельный курс армянского языка и культуры и вскоре отправятся в разные регионы Армении, где будут жить и служить в течение следующих двух лет. Живя в принимающих армянских семьях, некоторые из волонтеров будут сотрудничать с учителями английского языка в школах, чтобы помочь ученикам улучшить свои знания иностранного языка. Некоторые из волонтеров будут работать с молодежью и молодежными работниками, и помогать молодым людям.

«Сегодня важный день для офиса Корпуса мира в Армении и всех наших партнеров. Мы празднуем возвращение волонтеров Корпуса мира в Армению. Через два дня наши волонтеры отправятся в свои места службы в различных городах и селах Армении, где они будут работать со своими местными партнерами, чтобы вдохновлять студентов, учителей и армянскую молодежь», — сказала Джоан Фэрли, директор Офиса Корпуса мира в Армении.

Подчеркнув возвращение волонтеров и церемонию их принятия присяги, посол США в Армении Кристина Квин отметила, что находится в Армении уже три месяца и получила множество положительных оценок и отзывов о работе и деятельности волонтеров Корпуса мира в Армении.

«Мы считаем, что не только образование и молодежные программы играют важную роль в работе Корпуса мира, особое значение имеют и контакты и связи, которые формируются между людьми. У нас есть волонтеры, которые вновь вернулись сюда. Могу с уверенностью сказать, что эта программа помогла и способствовала тому, чтобы армяно-американские отношения стали более тесными и дружественными. Я хотела бы выразить особую благодарность принимающим семьям, школам и молодежным организациям за то, что они открыли свои двери для волонтеров Корпуса мира и тепло встретили их, а также добровольцам за то, что они подружились и оказали хорошие услуги», — заключила посол США.

Волонтер Корпуса мира Хорхе Замора рассказал, что он жил в Мармарашене во время 11-недельного курса. После присяги он еще два года будет жить в Ванадзоре и будет преподавать английский язык.

«Я уже успел полюбить Армению, был в Нораванке, Хор Вирапе, Арени и еще во многих местах. Я очень люблю свою принимающую семью, они очень добрые. Каждый день я пытался говорить с ними по-армянски. И сегодня мы примем присягу, после чего официально станем волонтерами в Армении. До сих пор мы прекрасно проводили время в Армении и рады возможности поработать с молодежью», — сказал Хорхе Самора.

Корпус мира — это международная служебная сеть волонтеров, членов сообщества, партнеров принимающей страны и сотрудников, вдохновленных миссией Корпуса мира по установлению мира и дружбы во всем мире. По приглашению правительств волонтеры КМ работают с членами своих сообществ над проектами в области образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, сельского хозяйства, экономического развития общин и развития молодежи. Корпус мира был основан в 1961 году президентом Джоном Ф. Кеннеди. С тех пор более 240 000 американцев служили в 142 странах мира.

Об Офисе Корпуса мира в Армении

В 1992 году по приглашению правительства РА в Армении начала действовать программа Корпуса мира. С 1992 года Корпус мира способствует установлению мира и дружбы в Армении, поддерживая развитие образовательного и молодежного секторов. Волонтеры КМ также знакомят армян с американской культурой, а по возвращении в США информируют своих соотечественников об армянской культуре.

С 1992 года в Армении работали более 1100 волонтеров КМ.