Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает, что состоявшиеся в в Вашингтоне (1-4 мая), Брюсселе (14 мая) и Москве (19 мая) переговоры по перспективе заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном дают основания для осторожного оптимизма.

Отметив в ходе правительственного часа в парламенте, что в проекте соглашения нет маловажных или второстепенных статей, он вместе с тем условно разделил их на две части. Первая касается жизненно важных вопросов, вторая носит, так сказать, дополняющий характер, исходя из основных договоренностей.

Не раскрывая содержания положений проекта соглашения, министр сообщил, что по второй части достичь взаимопонимания и консенсуса проще. Еще до вашингтонский встречи сторонам удалось согласовать несколько таких статей. На переговорах в Вашингтоне к числу согласованных положений добавились еще две статьи. Однако, по большому счету, ничего окончательно не согласовано, пока не согласовано все, отметил министр.

По его словам, есть еще несколько статей, где взаимопонимание и возможность придти к общему знаменателю проглядывают.

Есть и третья группа статей, которая касается самых важных проблем, где стороны довольно далеки от консенсуса, но, по словам министра, даже по ним состоялись гораздо более глубокие, обстоятельные обсуждения в атмосфере взаимопонимания,что дает повод для осторожного оптимизма.

Глава МИД Армении при этом отметил, что он поделился исключительно своим восприятием переговоров, тогда как для взаимопонимания необходимо и согласие азербайджанской стороны.

Красными линиями для Еревана Мирзоян назвал границы Республики Армения и достижение максимально возможной определенности в плане их признания Азербайджаном. Армения также не представляет окончательного урегулирования отношений с Азербайджаном, установления долгосрочного мира на Южном Кавказе в условиях существования угрозы этнических чисток в Арцахе, отсутствия гарантий их прав. «Есть эти и другие красные линии, и переговоры в этих направлениях продолжаются», — отметил глава МИД Армении.

Судя по этим словам министра, именно по данным ключевым вопросам Ереван и Баку не могут прийти к согласию. Азербайджан, в отличие от Армении, не заявляет о признании ее территориальной целостности даже в озвученных премьер-министром РА Николом Пашиняном границах в 29 800 кв. километров. И дело, надо полагать, не только в так называемых анклавах, на которые претендует апшеронский режим, и вопрос с которыми, по словам премьера, не утрясен, но и в оккупированных им за в 2021-22 гг. суверенных территориях, на которых враг обосновался довольно серьезно и уходить с которых не хочет. Ну и на Апшероне, как и в Анкаре, все еще не теряют надежды заполучить экстерриториальный коридор через армянский Сюник, готовясь в т.ч. пробить его силой.

Ереван стоит на том, что все дороги должны действовать под суверенитетом и правомочием стран, по территории которых они проходят — Армении и Азербайджана. Речь о дорогах, которые упоминаются в 9-м пункте трехстороннего заявления. Речь, как отметил Пащинян, не только о связи западных районов Азербайджана с Нахиджеваном, но и о ж/д связи северных районов Армении с южными. Единственная ж/д, связывающая север Армении с югом, проходит по территории Нахиджевана. Даже если рассматривать связь со стороны Иджеван-Газаха, все равно дорога пролегает через Азербайджан. То есть, все возможные ж/д линии, связывающие Мегри с Айрумом, проходят через Азербайджан. По тому принципу, по которому Ерасх свяжется с Мегри, по тому же принципу Горадиз свяжется с Ордубадом. Армения готова на основе суверенитета, правомочия и обоюдности строить ж/д, о чем была достигнута договоренность 14 декабря 2021 г. в Брюсселе, но когда настало время подписывать, Азербайджан по непонятной причине отказался, сказал Пашинян.

Расходятся позиция Еревана и Баку и по вопросу Арцаха. Судя по всему, Армения настаивает на включении в мирное соглашение вопроса международных гарантий соблюдения прав и безопасности Арцаха, равно как и международного механизма прямых переговоров между Арцахом и Азербайджаном, справедливо полагая, что в противном случае Баку не преминет осуществить этническую чистку в Арцахе. Баку соответственно с этим не согласен, утверждая, что азербайджано-карабахский конфликт якобы исчерпан, и все вопросы, связанные с Арцахом, являются сугубо внутренним делом Азербайджана.

Все армяно-азербайджанские встречи очевидно показывают, что международное сообщество не рассматривает вопрос Арцаха как внутреннее дело Азербайджана. Никогда не рассматривало. В противном случае не было бы Минской группы ОБСЕ, ее сопредседательства. Статус Арцаха всегда был, да и остается ключевым пунктом в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Даже несмотря на то, что в последние годы все больше говорят не о статусе, а о правах и безопасности Арцаха, все, в конечном счете, упирается в статус, ибо в случае установления юрисдикции Азербайджана над Арцахом ни о каких правах и безопасности говорить не придется. Даже при международных гарантиях, механизм которых сегодня трудно представить.

В этом плане более чем любопытно, какие предложения США представили Еревану и Баку. «В начале мая госсекретарь принял министров иностранных дел двух стран, чтобы проработать некоторые из наиболее спорных вопросов, включая, к примеру, отвод войск вдоль границы, механизм разрешения споров в договоре, который мы пытаемся согласовать, и права и безопасность этнических армян в Нагорном Карабахе», — заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, стороны эти предложения сейчас изучают.

Хоган также высоко оценил роль Евросовета, как посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что в данном процессе США тесно сотрудничают с ЕС и напомнил, что после переговоров в Вашингтоне председатель Евросовета Шарль Мишель принял лидеров Армении и Азербайджана.

По его словам, в ближайшее время стороны встретятся с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, чтобы обсудить, что необходимо сделать для достижения конечной цели.

Эти встречи состоятся после переговоров Пашинян-Алиев в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина 25 мая. В Кремле, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассчитывают на результативность встреч лидеров Армении и Азербайджана. Какой конкретно, опять же неясно. Да и сам Песков отметил, что степень результативности покажет время.

Между тем, Арцах уже почти 6 месяцев в блокаде. Незаконно установленный Азербайджаном в Бердзорском-Лачинском коридоре, в зоне ответственности российских миротворцев, КПП затрудняет не только передвижение граждан, но и самих миротворцев и Международного Комитета Красного Креста, доставляющих в Арцах гуманитарные грузы, медикаменты и вывозяших в Армению тяжело больных, лечение которых в Арцахе в отсутствие элементарных условий и медикаментов попросту невозможно.

Алиевский террористический режим продолжает игнорировать решения Международного суда ООН по разблокированию этой дороги жизни для Арцаха и пытается взять в тиски также Армению.

«В эти дни очень важно, чтобы Франция четко подтвердила свой отказ от суверенитета Азербайджана над Арцахом и свою полную солидарность с армянским народом, которому угрожает азербайджанский империализм. Армения должна черпать силы из уверенности в том, что она не одинока в этот трагический момент своей истории!», — заявил лидер фракции «Республиканцы» Сената Франции Бруно Ретайо.

Хочется надеяться, это подтверждение будет проявлено не вербальным, а конкретными практическими действиями международного сообщества…