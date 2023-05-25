24 мая Защитник прав человека Анаит Манасян приняла чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в Республике Армения Патрика Свенссона.

«Арменпресс» об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека.

Омбудсмен представила вопросы защиты прав жителей приграничных населенных пунктов, проблемы, вызванными блокадой Лачинского коридора.

Она коснулась приоритетов деятельности ЗПЧ, среди которых обеспечение права на мирные собрания, защита прав детей, женщин и лиц с инвалидностью, борьба с насилием в семье и онлайн-насилием.

Анаит Манасян отметила важность сотрудничества, сложившегося между структурами, реализующими правозащитную миссию двух государств.

Защитник подчеркнула значение меморандума о взаимопонимании, подписанного между Омбудсменом РА и Институтом прав человека и гуманитарного права им. Р. Валленберга города Лунда.

Стороны обсудили совместно реализуемые программы, которые направлены и на развитие мониторинговых возможностей Защитника как национального превентивного механизма.

Патрик Свенссон отметил, что обеспечение и гарантия защиты прав человека является приоритетом и для Королевства Швеция. Посол представил программы, осуществляемые Швецией в РА в области верховенства права, демократии и защиты прав человека и планируемые мероприятия.

Также были обсуждены подробности визита Омбудсмена в Страсбург и подчеркнута важность проведения в 2023-2025 гг. программ и мероприятий, которые будут реализованы Офисом Омбудсмена в рамках программы действий РА-СЕ, в том числе при финансовой поддержке Королевства Швеция.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к сотрудничеству в различных форматах.