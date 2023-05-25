Национальное собрание продолжает работу очередного заседания, начавшегося 23 мая.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжит обсуждение вопроса избрания одного кандидата на пост судьи судебного состава антикоррупционной палаты Кассационного суда, двух кандидатов в судьи гражданской палаты Кассационного суда и одного члена Комиссии по регулированию общественных услуг.

Председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян представит Национальному собранию годовой отчет о деятельности Центрального банка Республики Армения.