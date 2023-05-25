На протяжении девятнадцати лет конкурс им. Арама Хачатуряна собирает в Армению талантливых музыкантов из разных стран мира, объединяя их вокруг имени и музыки великого композитора, популяризируя как музыку Арама Хачатуряна, так и армянскую культуру.

19-й конкурс начнется в день рождения Арама Хачатуряна, 6 июня, в концертном зале «Арам Хачатурян».

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор Культурного фонда «Арам Хачатурян» Мартын Товмасян сообщил, что желающих принять участие было много. Завершились предвыборные прослушивания, по результатам которых отобраны 22 пианиста из семи стран.

Конкурс пройдет в три тура. Во втором и третьем турах композиции Хачатуряна исполнят участники из Франции, Германии, Бельгии, Китая, Японии, Кореи, Армении и России.

«Конкурс имеет широкую географию, но в последние годы наблюдается большой интерес к музыке Арама Хачатуряна, особенно в странах Азии. Об этом свидетельствуют исполнения его произведений на известных сценах Японии, Китая, Кореи. Учитывая расстояние между нами и этими странами, этот факт радует», — отметил Товмасян.

Он заверил, что конкурс Хачатуряна служит своей цели и способствует популяризации творчества композитора. Организаторы следят за успехами участников и победителей конкурса, которые в своих биографиях обязательно отмечают свое участие и победу в международном конкурсе им. Хачатуряна.

«Среди победителей конкурс и виолончелист Нарек Ахназарян и другие исполнители, выступающие с произведениями композитора на различных площадках. Исполнение его произведений становится неотъемлемой частью музыкальной карьеры многих победителей конкурса», — подчеркнул Товмасян.

Конкурс имеет богатую 19-летнюю историю, и за эти годы он дал миру много новых имен, связанных с Арменией. Конкурс дает молодым исполнителям возможность познакомиться с армянским композиторским и исполнительским искусством и сделать Армению видимой на карте классической музыки.

Конкурс Хачатуряна заинтересовал и престижный французский телеканал Mezzo. «На этом канале будут показаны выступления победителей конкурса. Они будут показаны и на платформе Chinese Music Today, будут транслироваться на официальном сайте конкурса. Это важное и обязательное условие, чтобы конкурс был прозрачным и за ним могли следить», — отметил Товмасян.

Председатель жюри конкурса – пианист, композитор Сергей Сараджян, в составе жюри профессор Павел Гирилов, представляющий Австрию и Германию, пианист Вааг Папян, представляющий Армению и Израиль, Стефан Лемелин из Канады, Сяохан Ван, представляющий Китай, Оксана Яблонская из США и Сяохан Кон также из Китая.

Участник, занявший первое место, получит сумму, эквивалентную 10 000 долларам США, участник, занявший второе место, — 5 000 долларов США, участник, занявший третье место, — 3 000 долларов США. Будут и специальные призы.

Мартын Товмасян выразил благодарность Министерству образования, науки, культуры и спорта РА за многолетнюю поддержку конкурса. «Я считаю, что государственная поддержка подобных мероприятий – это необходимость. Нам также нужна и поддержка частного сектора, и мы надеемся, что готовность частного сектора поддержать культуру в Армении будет возрастать с каждым годом. В следующем году будет юбилейный 20-й конкурс, и мы с большой радостью и любовью организуем его, потому что культурная дипломатия, культурная политика для такой маленькой страны, как Армения, обладающей богатой культурой, являются очень хорошим оружием и инструментом для того, чтобы представить Армению миру, популяризировать музыку Арама Хачатуряна и связывать имена талантливых музыкантов с нашей страной», — подчеркнул директор фонда. Он напомнил, что в 2023 году исполнится 120 лет со дня рождения Арама Хачатуряна, а в следующем году будет отмечаться 20-летие конкурса. К юбилейному конкурсу они тоже будут готовиться с большой ответственностью.

19-й конкурс завершится 13 мая, также в концертном зале «Арам Хачатурян».

Международный конкурс им. Арама Хачатуряна — долгожданное и значимое событие классической музыки как на местном, так и на международном уровне. Конкурс был основан 6 июня 2003 года по случаю 100-летия армянского композитора Арама Хачатуряна, одного из столпов классической музыки ХХ века в Армении и в мире. Конкурс, стартующий ежегодно в день рождения Арама Хачатуряна 6 июня, призван выяляить талантливых молодых музыкантов, специализирующихся на фортепиано, скрипке, виолончели (ранее в него входили также композиторская и вокальная специализации).

Благодаря расширению и международному признанию за короткое время Международный конкурс им. Арама Хачатуряна в 2013 году стал членом Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC) в Женеве. Федерация — это авторитетная музыкальная семья, которая проводит такие известные конкурсы как — Конкурс королевы Елизаветы, Монреальский международный музыкальный конкурс, Международный конкурс им. Петра Чайковского и др.

Анжела Амбарцумян