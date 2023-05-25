Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил поздравительные послания королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II ибн Хусейну аль-Хашими и премьер-министру, министру обороны Бишеру Аль-Хасауну.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В поздравлении, адресованном королю Иордании, говорится:

«Ваше Королевское Величество!

По случаю Дня независимости, национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства, шлю Вам свои теплые поздравления и искренние наилучшие пожелания!

Армения высоко ценит традиционно дружественные отношения с Иорданией и крайне заинтересована в дальнейшем расширении взаимовыгодного армяно-иорданского сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней площадках во благо наших народов.

Я с теплотой вспоминаю Ваш исторический визит в Армению и встречу с Вами, в ходе которой был достигнут ряд важных договоренностей.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Иорданского Хашимитского Королевства — мира и постоянного прогресса».

В послании на имя премьер-министра Иордании говорится:

«Ваше Превосходительство!

Посылаю Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Иорданского Хашимитского Королевства!

Многовековые дружественные связи между армянским и иорданским народами создают прочную основу для развития армяно-иорданских отношений и вывода их на новый качественный уровень. Уверен, что совместными усилиями мы сможем еще больше расширить наше взаимовыгодное сотрудничество на благо обоих народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Иорданского Хашимитского Королевства — дальнейшего развития и всего наилучшего».