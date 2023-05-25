В результате скоординированной работы Артура Артеняна и Вардана Арабяна, активных членов Комитета «Ай Дата» АРФД и армянской общины Аризоны, спикер Палаты представителей штата Аризона Бен Томас в отдельном заявлении признал и выразил солидарность с правом Республики Арцах на самоопределение и борьбой народа Арцаха за свободную и независимую жизнь.

«Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе АРФД.

В преамбуле принятого решения содержится обширная ссылка на историю арцахского конфликта, на то, что Арцах является одним из оживленных центров культурной, политической и религиозной жизни коренного армянского народа. Также говорится о незаконном решении присоединения Арцаха к Азербайджану, насилии Азербайджана против Арцаха, военных преступлениях, совершенных Азербайджаном во время последней войны, а также о решимости народа Арцаха продолжать борьбу за свою независимость. Председатель Палаты представителей Аризоны обратился к международному сообществу с призывом признать правительство Республики Арцах и способствовать урегулированию конфликта.

Комментируя это решение, член Центрального бюро «Ай Дата» АРФД Америки Зангу Арменян отметил: «Мы приветствуем заявление председателя собрания штата Аризона, в котором признается право Арцаха на самоопределение. Это важный шаг для народа Арцаха. Эта демонстрация солидарности в условиях блокады Арцаха Азербайджаном является важной частью постоянных усилий нашего сообщества по повышению осведомленности о разворачивающейся гуманитарной катастрофе и обеспечению того, чтобы Азербайджан был привлечен к ответственности за продолжающуюся агрессию против армянского народа.

Это заявление является свидетельством неустанной работы армянской общины Аризоны, и «Ай Дат» АРФД надеется на продолжение работы с активными членами армянской общины, чтобы голос нашей общины был услышан на всех уровнях власти».