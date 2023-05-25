Министр обороны России Сергей Шойгу отметил важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Армения – член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ», — сказал Шойгу, выступая на заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ, состоявшемся сегодня в Минске.