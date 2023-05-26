Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян 23 мая приняла участие в ежегодной церемонии вручения премии «Женщины за мир» (Donne per la pace), организованной Академией «Леонина» и Итало-арабской ассоциацией.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства в Facebook, в этом году международными наградами «Leone XIII» были удостоены пять женщин-послов, аккредитованных в Италии: послы Армении, Ливана, Палестины, Йемена, Лиги арабских государств, — как лауреаты мира, внесшие свой вклад в дело распространения мира, культуры и дружбы через дипломатию, а также в развитие отношений с Италией.