Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным коснулся гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян также коснулся темы разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, отметив, что Армения готова к этому на основании суверенитета и юрисдикции страны.

«В региональном смысле, конечно, у нас есть довольно-таки напряжённая ситуация в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре – мы сегодня об этом неоднократно говорили. К сожалению, вопреки трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор, из-за чего Нагорный Карабах оказался в ситуации гуманитарного кризиса. Вы знаете, что ещё и поставки натурального газа и электрической энергии в Нагорный Карабах приостановлены, заблокированы со стороны Азербайджана, что усугубляет гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Поставки продовольствия и продуктов в Нагорный Карабах осложнены. Конечно, в этом [вопросе] поддерживают российские миротворцы, но, к сожалению, как я уже сказал, блокирование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев», — сказал Пашинян.

Коснувшись разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, премьер-министр сказал, что Армения в этом действительно заинтересована. «Мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу ещё раз подтвердить эту позицию. Хочу подтвердить, что мы готовы: и пограничные службы, и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении.

Мы ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Республики Армения через Нахичевань, через Азербайджанскую Республику, например, в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран. Мы ожидаем решение этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран», — отметил премьер-министр.