Переговоры между Арменией и Азербайджаном остаются для США приоритетом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, коснувшись состоявшейся вчера в Москве трехсторонней встречи.

«Мы не в комнате (переговоров, — ред.), но это остается для нас приоритетом. Вам известно, что несколько недель назад госсекретарь принимал стороны здесь, в Вашингтоне. Мы знаем, что после этого переговоры продолжились в Брюсселе, и мы поддерживаем продолжение переговоров», — сказал Миллер.

Представитель Госдепартамента вновь выразил уверенность, что соглашение между сторонами будет достигнуто в ближайшее время.

«Как мы уже говорили, мы считаем, что соглашение близко, и мы продолжаем оказывать давление на обе стороны, чтобы они работали над вопросами, которые остаются нерешенными», — сказал дипломат.

Мэтью Миллер добавил, что пока он не располагает информацией, планирует ли госсекретарь США Энтони Блинкен провести новые встречи со сторонами, но заверил, что США продолжат заниматься этим вопросом.

25 мая в Москве состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент России Владимир Путин подвел итоги встречи, сообщив, что обсуждался вопрос разблокирования региональных и экономических коммуникаций. Президент Российской Федерации отметил, что существующие препятствия в этом вопросе носят в основном технический характер и они преодолимы. Стороны договорились, что через неделю, по этому же вопросу встретятся вице-премьеры трех стран.