Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру Ираклию Гарибашвили по случаю Дня восстановления государственной независимости.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

В поздравительном послании президенту Грузии говорится:

“Ваше Превосходительство!Сердечно поздравляю Вас и братский грузинский народ с национальным праздником Грузии – Днем восстановления государственной независимости.Более века назад в этот день грузинский народ сделал решительный шаг к восстановлению независимости с целью построения основанного на демократических ценностях государства, и сегодня уверенно продолжает свой путь.

Хочу подчеркнуть, что углубление взаимовыгодных и добрососедских отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики нашего правительства, и я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Арменией и Грузией будут и впредь развиваться по всем представляющим взаимный интерес направлениям на благо наших стран и народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Грузии — мира и прогресса”.

В поздравительном послании премьер-министру Грузии говорится:“Ваше Превосходительство!Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Грузии — 105-летием восстановления государственной независимости.

Путь к государственности не всегда был гладким, но армянский и грузинский народы благодаря своей последовательной борьбе доказали свое право на независимое государство и сегодня, оставаясь верными своим чаяниям, продолжают тесно сотрудничать в деле государственного строительства.Уверен, что потенциал существующего сотрудничества и решимость двух дружественных стран углублять партнерство будут и впредь способствовать и придавать новый импульс развитию братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между армянским и грузинским народами.Высоко оценивая достижения дружественной Грузии, заверяю, что Армения является для Грузии надежным другом и соседом и останется таковым.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной работы, а дружественному народу Грузии — мира и прогресса”.