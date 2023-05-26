Обсуждение вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжится во время и после запланированной на 1 июня в Кишиневе встречи на полях Европейского политического сообщества: вопрос о подписании указанного договора не включен в повестку дня встречи.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении в ответ на заявление посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой, согласно которому президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут подписать мирное соглашение 1 июня на полях саммит Европейского политического сообщества в Молдове.

«Обсуждения по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, по соглашению «Об установлении мира и межгосударственных отношений» продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы.

Считаем, что обсуждение этих вопросов будет продолжено во время и после встречи, запланированной на полях Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Подписание указанного соглашения не включено в повестку кишиневской встречи», — сообщили в МИД Армении.