Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян встретился и представил международным партнерам направления Стратегической коммуникации и Партисипативного управления в рамках координируемой им Стратегии реформ государственного управления.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, на встрече присутствовали глава делегации Европейского союза в Армении посол Андреа Викторин, посол Великобритании Джон Галлагер, директор USAID Джон Алейо, и.о. постоянного координатора ООН Нильс Скотт, представитель Программы развития ООН Натия Нацвлишвили, заместитель регионального директора Швейцарского офиса по сотрудничеству Вернер Тут, руководитель армянской программы Французского агентства развития Лиз Энезян и другие международные партнеры.

Руководитель аппарата премьер-министра отметил, что цель правительства – придать новый импульс реформам государственного управления, которые осуществляются в том числе в эффективном сотрудничестве с международными партнерами. Араик Арутюнян отметил, что выявлены существующие пробелы и проблемы в области стратегической коммуникации и партисипативного управления, и следующие шаги будут направлены на уточнение их решений. Руководитель аппарата премьер-министра отметил особое значение разработки единой информационной политики системы государственного управления и повышения уровня информированности населения о реализуемых реформах.

Глава делегации Европейского союза в Армении посол Андреа Викторин и другие международные партнеры выразили свою поддержку эффективной реализации реформ государственного управления, в том числе реформ стратегического взаимодействия и партисипативного управления. Г-жа Викторин подчеркнула, что Европейский союз продолжит тесное сотрудничество с правительством Республики Армения в целях повышения эффективности государственного управления и уровня общественной коммуникации, а также решения проблем в вышеуказанных направлениях.