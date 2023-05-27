На межпозиционной дороге 26 мая обнаружен разыскиваемый с 19:00 автомобиль тылового снабжения, эксплуатируемый 2 военнослужащими ВС РА: автомобиль был загружен едой и водой, предназначенных для боевых опорных пунктов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

«26 мая азербайджанские СМИ, а затем пограничная служба Азербайджана распространили дезинформацию о том, что армянская сторона предприняла диверсионную попытку проникновения, и были арестованы 2 военнослужащих ВС РА.

Еще раз сообщаем, что распространенное пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что армянская сторона предприняла диверсионную попытку проникновения, является абсолютной ложью и дезинформацией. У армянской стороны достаточно доказательств для опроверженя этого, и они будут представлены международным партнерам», — говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что в найденной машине также находилось оружие, закрепленное за одним из военнослужащих, что доказывает, что даже если военнослужащие вышли из машины и не ориентировались в местности, военнослужащие не могли иметь диверсионных целей.

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Проводится масштабная работа по выявлению обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих.