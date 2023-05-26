Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 26 мая встретился со старшим советником по переговорам на Кавказе, сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Луисом Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, и коснулись вопросов, обсуждавшихся в ходе последних переговоров в этом направлении, а также вопросов, по которым все еще необходимо прийти к взаимному согласию.

Арарат Мирзоян вновь подтвердил приверженность армянской стороны установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе. Министр подчеркнул, что в этом направлении, помимо прочих вопросов, ключевым является отказ от применения силы или угрозы силой, фиксирование четких границ и обеспечение пограничной безопасности, решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международно гарантированного механизма диалога.