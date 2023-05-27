Следственный комитет Армении представил подробности похищения 26 мая азербайджанскими вооруженными силами двух военнослужащих ВС Армении.

Как передает Арменпресс, в сообщении СК говорится:

«26 мая в 18:30 часов военнослужащие воинской части N МО РА Арутюн Юрикович Овакимян и Карен Ашотович Казарян на автомобиле «Камаз 43114″доставляли продовольствие на одну из боевых позиций той же воинской части, расположенной в юго-восточном направлении РА. По возвращении связь с ними была потеряна. В результате проведенных розыскных мероприятий, машина была обнаружена на дороге, ведущей к боевой позиции, в районе тыла ВС РА, с работающим двигателем. В машине обнаружен один автомат АК-74, но упомянутых двух военнослужащих не нашли.

По предварительным данным, вооруженная группа противника перешла границу РА и похитила военнослужащих.

Принимая во внимание, что в 9-м гарнизонном следственном управлении Главного военного следственного управления Следственного комитета РА имеются данные, содержащие признаки преступных деяний, связанных с незаконным пересечением государственной границы РА, похищением военнослужащих, перевозом против их воли или игнорированием их воли, возбуждено уголовное дело по признакам пунктов 1, 5, 6, 9 части 2 статьи 191, пункта 2 части 3 статьи 469 УК РА.

С целью полного выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы военнослужащими Вооруженных Сил Азербайджана и похищения военнослужащих проводятся масштабные оперативно-доказательные мероприятия».