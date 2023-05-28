Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание из Сардарапата по случаю Дня Республики и отметил, что «Первая Республика не смогла выстоять после войны 20-го года, мы стоим после войны 20-го года и строим Родину-государство, которое есть здесь и сейчас, и мы больше не будем искать новую Родину, потому что наша Родина — наше государство».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, Никол Пашинян отметил:

«Многоуважаемый президент Республики Армения,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые члены правительства,

Представители исполнительной власти,

Депутаты Национального Собрания,

Уважаемые представители судебной власти и органов местного самоуправления,

Дорогой народ,

Дорогие граждане Республики Армения,

Поздравляю всех нас с 28 мая — Днем Республики. В этот день в 1918 году армянский народ впервые в своей истории создал государство с республиканской системой управления. Впервые в нашей действительности было создано государство, где власть принадлежит народу.

Это эпохальное событие произошло в условиях распада империй, формирования новой империи и нового миропорядка, когда в сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе наш народ смог доказать свое право на жизнь.

Однако Первая Республика просуществовала всего два с половиной года в том числе и потому, что, одержав победу в битве за существование, провозгласив государство, мы не успели сформулировать свое видение жизни в независимом государстве, не сумели сделать жизнь в первой республике комфортной и выгодной для себя.

Первой Республике так и не удалось позиционировать себя как средство безопасности, благополучия и счастья собственных граждан, поскольку, по сути, за все время своего существования у нее не было ни одного мирного дня. Голод, спасшиеся от геноцида эмигранты, внутренние распри, многовековое отсутствие институтов экономики, государственных институтов, культуры государственности, иностранное влияние, война стали причиной падения Первой Республики.

Это, однако, ничуть не умаляет роли Первой Республики. После более чем 540-летнего перерыва армянский народ обрел государство и впервые обрел Республику, и уроки этой Республики сегодня на нашем столе.

Сегодня я хочу выделить только один из этих многочисленных уроков: жизнь в Республике Армения должна быть комфортной и полезной для гражданина, благополучие и счастье должны быть сегодня, а не в каком-то отдаленном будущем, и время распутывания исторических узлов – сейчас, а не потом.

У Первой Республики не хватило времени: у нас оно еще есть. Первая Республика не смогла выстоять после войны 20-го года, мы стоим после войны 20-го года и строим Родину-государство, которое есть здесь и сейчас, и мы больше не будем искать новую Родину, потому что наша Родина — наше государство.

Это состояние является и целью, и средством. Является целью, потому что только государство может лучше всего выражать интересы своего основателя, народа; и является средством, потому что только государство может лучше всего выражать интересы своего основателя, народа. А эти интересы диктуют нам, чтобы были обеспечены безопасность, благополучие и счастье для нашего многострадального народа, а это возможно при условиях урегулированных отношений с соседями, только и только при условиях мира, чего не было у Первой Республики, и чего, к сожалению, до сих пор нет у Третьей Республики.

Именно поэтому мы приняли и последовательно претворяем в жизнь повестку мира, потому что все наши мученики пали ради счастья, а не страданий своего народа, и именно процветающая, живущая, развитая и безопасная Армения, Республика Армения, государство Армения должно принести вечный покой душам всех наших мучеников.

Слава всем нашим мученикам, отдавшим свою жизнь за Родину!

И да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Республика Армения!»