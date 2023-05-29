Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян распространил сообщение, в котором раскрыл некоторые подробности о событиях накануне подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«Арменпресс» ниже полностью представляет это сообщение.

«Несмотря на то, что после пресс-конференции премьер-министра РА Никола Пашиняна 22 мая, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РА Тиран Хачатрян, касаясь переговоров по заключению перемирия в 44-дневной войне, упомянул мои действия, а также действия бывшего начальника Генерального штаба ВС РА Оника Гаспаряна, начальника СНБ Армена Абазяна, я сам не хочу давать оценок объёму усилий, вложенных каким-либо должностным лицом, в том числе и вновь назначенным главой СНБ, при формулировании содержания Трехстороннего заявления от 9 ноября.

Такую оценку может дать единственный переговорщик со стороны РА с президентом РФ, премьер-министр РА, который лично координировал работу руководителей всех ведомств, участвующих в совещаниях.

А по поводу того, что премьер-министр РА заявил на пресс-конференции, что он не соглашался подписывать вариант трехстороннего заявления, в котором упоминались так называемые «анклавы», и учитывая, что после этого были сделаны различные комментарии по этому поводу, хочу заявить, что я в свое время не обращался к этому, исходя из интересов национальной безопасности РА и из соображений не навредить отношениям с союзными государствами

Однако в интервью, опубликованном 25 января 2021 года, не раскрывая скобок, я отметил, что «помимо чисто оборонных тем, благодаря нашим постоянным рабочим связям с министром обороны России нам удалось решить ряд других важных вопросов».

Сегодня, учитывая вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом, вновь не раскрывая всех скобок, представлю некоторые подробности.

По итогам совещания, состоявшегося у премьер-министра Армении вечером 9 ноября 2020, он принял решение, что не подпишет вариант трехстороннего заявления от 9 ноября, поручив мне, МИД и другим ведомствам передать нашим российским коллегам лишь его позицию.

До получения вышеупомянутого поручения, около 18:30, Азербайджан на территории Нахиджевана сбил российский вертолет, и до тех пор, пока не была получена полная информация об инциденте, у меня из приемной премьер-министра РА состоялся довольно тяжелый разговор с моим российским коллегой.

После этого, когда выяснилось, что вертолет был сбит Азербайджаном, в ходе телефонных разговоров между мной и моим российским коллегой в течение примерно 4 часов обсуждались «анклавы», расположенные в сотнях километров от зоны конфликта, размещение миротворческих сил, пребывание армянских сил на позициях в момент вступления в силу режима прекращения огня, ширина Лачинского коридора и другие важные вопросы. Окончательный вариант согласованного документа без упоминания анклавов был представлен премьер-министру РА.

Отвечая на вопрос, периодически поднимаемый депутатами НС и журналистами о том, что если было соглашение, что армянские войска должны остаться на позициях, занимаемых ими по состоянию на 9 ноября 2020 г., то почему этот пункт не был выполнен, и почему вопрос «анклавов» не был закрыт, я подчеркиваю, что это произошло после моей отставки 20 ноября 2020 года. В частности, отход наших подразделений с занимаемых позиций в Сюнике, а также возвращение вопроса анклавов в повестку не имеет ничего общего с договоренностями, достигнутыми мной в качестве министра обороны РА.

Другие подробности, в рамках дозволенного, я могу представить лишь в следственной комиссии НС, причем при условии участия премьер-министра РА, в открытом публичном заседании, исходя из соображений, что в дальнейшем эти факты не будут искажены».