На участке дороги Шохакат-полуостров Севан Гегаркуникской области в третий год подряд состоялся любительский турнир по шоссейному велоспорту “Кубок премьер-министра Республики Армения”. Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии награждения победителей турнира.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, соревнование проводилось в двух возрастных категориях. Первую возрастную категория составили женщины и мужчины 18-40 лет, вторую — женщины и мужчины 41 года и старше.

Участники, занявшие 1-3 места в двух возрастных категориях были награждены грамотами, кубками и медалями министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Занявшие с 1 по 10 места в обеих возрастных категориях участники получили денежные призы. В частности, участники, занявшие первое место, получили по 1 млн драмов, второе место — по 500 тыс драмов, третье место — по 300 тыс драмов, четвертое место — по 100 тыс драмов, 5-10 места — по 50 тыс драмов.

Победителям награды вручили премьер-министр Никол Пашинян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андресян, заместитель министра Карен Гилоян.

Премьер-министр вручил благодарственные грамоты и поощрительные награды самым возрастным участнику и участнице турнира.

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Среди более чем 300 участников турнира был также министр экономики Ваан Керобян.

В ходе мероприятия Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемые члены правительства,

Государственные деятели,

Уважаемые присутствующие,

Победители и участники,

Прежде всего хочу поздравить всех вас с Днем Республики. Должен подчеркнуть, что “Кубок премьер-министра” — это еще также и турнир, с помощью которого мы фиксируем и подчеркиваем связь между гражданином и государством.

Выступая сегодня в Сардарапате, я сказал, что наше восприятие таково: государство, страна, проживание в Республике Армения должно быть комфортным и выгодным для гражданина Республики Армения. Один из важнейших смыслов турниров “Кубок премьер-министра” заключается в том, что мы хотим создать как можно больше возможностей, чтобы гражданин Республики Армения имел возможность преодолеть себя, соревноваться в первую очередь с самим собой и, как гражданин, как полноправный хозяин государства, доказать, что наша воля иметь суверенное, свободное, сильное, развитое, процветающее и счастливое государство, непоколебимо. Наши дальнейшие шаги должны показывать это каждый год.

Хочу выразить особую благодарность всем участникам за то, что этими турнирами мы подчеркиваем нашу государственность, наш флаг, нашу гражданственность, нашу волю к жизни, нашу волю к преодолению, нашу волю к движению вперед.

Хочу подчеркнуть, что со следующего года мы будем расширять масштабы этого турнира по шоссейному велоспорту. Во-первых, мы сделаем турнир международным, то есть возможность принять участие будет у всех, независимо от гражданства. Турнир пройдет вокруг Севана. В случае необходимости, специалисты скажут, велопробег продлится два дня, и, конечно же, призовой фонд тоже будет удвоен. Я надеюсь, что таким способом мы еще больше укрепим эту традицию, также будем делать акцент на Гегаркуникской области, будем делать акцент на озере Севан. Тем более, уверен, что в следующем году все дороги вокруг Севана уже будут в идеальном состоянии, и нам не стыдно будет пригласить на турнир на этих дорогах и иностранных граждан.

А в этом году, думаю, мы уже сделаем международным “Кубок премьер-министра” по плаванию и откроем возможность участия для всех, особенно учитывая, что в Республике Армения проживает много релокантов, и они тоже постоянно обращаются и говорят, что они тоже хотят принимать участие на конкурсной основе.

Уважаемые присутствующие,

А о других турнирах мы подумаем. Разумеется, мы сохраним любительский характер турнира по велоспорту. Мы установим очень четкие технические правила для велосипедов, чтобы все было правильно и честно.

Еще раз благодарю организаторов: министерство образования, науки, культуры и спорта, министерство здравоохранения. Отдельное спасибо министерству экономики за участие, потому что, да, если мы сделаем турниры международными, то здоровый образ жизни и такого рода мероприятия также имеют большой потенциал для продвижения туризма в Армении. Думаю, что каждый раз нам нужно усиливать этот контекст, подчеркивать важность турнира по шоссейному велоспорту “Кубок премьер-министра Республики Армения”.

Спасибо и поздравляю всех вас”.