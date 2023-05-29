На панельной дискуссии «Война в Украине и ее последствия на Южном Кавказе», организованной в рамках конгресса Альянса либералов и демократов Европы (ALDE), прошедшего в Стокгольме 26-28 мая, посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян представил вызовы и угрозы, стоящие перед территориальной целостностью и демократией Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я представил грубые нарушения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, вопрос возвращения армянских военнопленных, похищение двух военнослужащих, произошедшее несколько дней назад, серию военных агрессий и оккупаций Азербайджаном территорий Армении с 2021 года по настоящее время, требование вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении, запретить блокаду Лачинского коридора и установку незаконного КПП, также обстоятельства неприкрытой подготовки Азербайджана этнической чистки Нагорного Карабаха», — написал он.

Эдмон Марукян также рассказал о продолжающихся переговорах по мирному договору и препятствиях на их пути. Он представил видение Армении института гарантий или гарантов мирного договора, в котором ЕС и международное сообщество могут сыграть роль, с перспективой достижения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.