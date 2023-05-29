Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся возможности подписания мирного договора с Азербайджаном на пятисторонней встрече, которая пройдет в Кишиневе 1 июня.

Как сообщает «Арменпресс», говоря о возможности подписания мирного договора в Кишиневе 1 июня, Пашинян сказал: «Мы еще не получили комментариев Азербайджана по нашим предложениям, которые передали им в Вашингтоне. Если я правильно помню, это уже четвертая редакция мирного договора. Мы отправили четвертую редакцию, и пока не получили на них комментариев. Поэтому на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать».

1 июня в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии и председателя Европейского совета.