Почти 50 хозяйствующих субъектов села Тех Сюникской области не имеют возможности идти на свои земельные участки. Речь об оккупированных азербайджанскими вооруженными силами участках, также о тех, где дислоцированы и ведут инженерные работы армянские Вооруженные силы.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сообщил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

«Когда работы по обустройству позиций будут завершены, тогда можно будет четко зафиксировать ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, чтобы в дальнейшем можно было его компенсировать. В целом сейчас 50 хозяйствующих субъектов не могут идти на свои земли», — подчеркнул губернатор.

Он подчеркнул, что эта проблема в основном в селе Тех.

Касаясь общей ситуации в Сюникской области, он подчеркнул, что ситуация остается напряженной и неопределенной. Несмотря на все это, местные жители не покидают свои дома и не имеют таких намерений.

Гукасян также подчеркнул, что количество населения области не изменилось после 44-дневной войны. Даже возвратились выехавшие жители. Единственным исключением, по словам губернатора, был выход из своих домов во время сентябрьской агрессии 2021 года, когда люди на 2 дня покинули их. Это было замечено по посещаемости учащимися школ, но все они довольно быстро вернулись.