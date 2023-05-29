Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что одним из вопросов обсуждения на состоявшейся в Москве трехсторонней встрече был вопрос открытия региональных коммуникаций.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр рассказал на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении годового отчета «Об исполнении государственного бюджета Республики Армения в 2022 г.».

Он отметил, что в Москве вновь подтвердил позицию, ранее высказанную армянской стороной, что Армения готова к открытию региональных коммуникаций под суверенитетом и юрисдикцией Республики Армения.

«Речь идет о сообщениях, указанных в пункте 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Мы готовы к возобновлению этих сообщений в ближайшее время под суверенитетом и юрисдикцией стран, и мы сделали на этом акцент. Мы пытаемся работать над открытием железнодорожной инфраструктуры. Мы готовы и заинтересованы в открытии коммуникаций в регионе.

Я думаю, что у нас достаточно гибкая и конструктивная позиция, и мы реально готовы пойти на открытие этих коммуникаций, и я уверен, что когда это произойдет, это будет дополнительным стимулом для экономического развития Армении.

К сожалению, решение этого вопроса зависит не только от нас. Если бы это зависело от нас, это давно было бы решено», — подчеркнул Пашинян.