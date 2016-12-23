В минувший вторник ответственные лица сферы представили цели, видение, требования для участия и условия членства областных школ Армении в программе “Араратский бакалавриат”. Напомним, что армяноязычный образовательный проект “Араратский бакалавриат” (АБ) разработан образовательным фондом “Айб” и дополнен в рамках Национальной программы отличия в образовании. Программа АБ осуществляется совместно с Министерством образования и науки Армении, центром “Кембриджские международные экзамены” Кембриджского университета и Институтом образования (IOE) Университетского колледжа Лондона (UCL). “Араратский бакалавриат”- программа, соответствующая международным образовательным стандартам и уже признана авторитетным Национальным агентством признания и сертификации Великобритании (NARIC) как полностью соответствующая квалификации британского уровня A (Cambridge A Levels) и американского AP (Advanced Placement).

Говоря проще, армянские школьники, вовлеченные в эту программу, смогут сдать международные экзамены на армянском языке и на основе их результатов поступить в лучшие вузы мира.

В пресс-конференции, посвященной областному старту проекта, принимали участие новоназначенный замминистра образования и науки РА Давид Саакян, члены отборочной комиссии школ-кандидатов на участие в программе “Араратский бакалавриат” — директор Национальной программы превосходства в сфере образования иерей Тер Месроп Арамян и сооснователь “Айб” и член правления Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС), председатель армянского филиала ВАБС Вазген Якубян. Представляя программу “Араратский бакалавриат”, иерей Тер Месроп Арамян отметил, что с этого дня начинается внедрение программы в областные школы Армении и Арцаха.

“Цель этой программы — сделать доступным лучшее образовательное содержание и технологии для всех детей Армении. Она будет внедрена в старших школах регионов РА — пока по одному классу в каждой. Наша цель — построить новую сеть превосходства и сделать ее доступной для всех”, — сказал ньюсмейкер.

Отметим, что постановлением правительства РА уже разрешено применение программы в школах республики. Программа “Армянский бакалавриат” будет осуществляться параллельно с государственной образовательной программой (как альтернативная) и предоставит учащимся более широкие возможности при выборе образовательной программы в старшей школе, обеспечит как местное, так и международное признание качества полученного ими образования, выпускных оценок и аттестата. Программа также подразумевает и переподготовку педагогов нового поколения, которые после ее прохождения получают международную квалификацию. В ближайшем будущем планируется ее внедрение в качестве степени магистра образования в один или несколько вузов РА. В будущем все педагоги, работающие в рамках этой программы, должны будут получить эту магистерскую степень. Еще одна и самая сложная составляющая программы — добиться того, чтобы Армения имела свои армяноязычные, признаваемые в мире экзамены. И с этой задачей инициаторы и реализаторы программы справились: первые международные экзамены, результаты которых признаются во всем мире, прошли в этом году в школе “Айб” и весьма успешно.

В свою очередь, замминистра образования и науки Давид Саакян отметил, что развитие регионов — приоритет, и этим обусловлен старт программы “Армянский бакалавриат” именно в областных школах. “Мы сегодня официально объявляем о старте отбора школ-кандидатов для участия в программе. Она содержит достаточно строгие требования: школа должна иметь переподготовленных учителей и соответствующие условия, пройти определенное институциональное развитие. Школы, имеющие мотивацию и готовые к развитию, должны представить заявки, после работы над которыми уже можно будет говорить об их приближении к процессу сертификации в рамках АБ”, — заявил замминистра, подчеркнув, что после завершения процесса отбора старших школ, которые будут работать по программе АБ, они смогут принять своих первых абитуриентов уже в сентябре 2018 года. Нелишне пояснить, что речь идет о государственных школах и бесплатном образовании.

“В общем и целом эта программа — уникальное явление в сфере образования, причем не только на местном, но и международном уровне, так как армяноязычная образовательная программа целиком создана в Армении, но с качеством и результатами, признаваемыми на международном уровне. Таким образом, получив возможность экспортировать образование, на образовательной арене Армения будет выступать уже в новой роли”, — сказал Давид Саакян, выразив надежду, что в включенных в программу школах будут учиться не только армянские дети, но и их сверстники из диаспоры — те, кому нужно качественное образование международного уровня, на родном языке и в безопасной среде.

“Это серьезный интеграционный процесс и достижение мирового уровня, и не случайно, что сегодня тот же Университет Кембриджа на различных площадках этот пример Армении представляет в качестве истории успеха.

Председатель армянского филиала ВАБС Вазген Якубян, говоря о важности программы, охарактеризовал ее как “большое сотрудничество между Арменией и диаспорой”, и особо подчеркнул ее значение для тех школьников из диаспоры, которые не только хотят получить хорошее образование, открывающее возможность обучения в лучших зарубежных вузах, но и воспитание в духе армянских традиций.