Общественная организация «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций» при поддержке Комитета по туризму впервые в Армении проведет армяно-грузинский фестиваль культуры и кулинарии. Он пройдет 17 июня в Дилижане.

На состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» пресс-конференции председатель общественной организации «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций» Седрак Мамулян отметил, что будут представлены армянская и грузинская культура и кухня.

«Мы занимаемся этим вопросом с 2019 года. Мы стремились создать платформу, где у нас будет возможность вести диалог с нашими соседями грузинами по вопросам культурного наследия, представлять друг другу нашу культуру и кухню, создавая региональный продукт. Пандемия помешала реализации наших планов, но в этом году при поддержке Комитета по туризму мы реализуем этот план», — сказал Седрак Мамулян.

На фестивале будут зоны творчества и музыки, где будут представлены песня, танец, музыка, произведения искусства, изделия народных промыслов. Тема фестиваля — известный фильм «Мимино». Он будет посвящен памяти грузинского актера, певца, сценариста, продюсера и композитора Вахтанга Кикабидзе, одного из главных действующих лиц фильма. Ожидается, что по приглашению грузинской стороны следующий фестиваль пройдет у них, и он будет посвящен выдающемуся армянскому актеру, великому комику театра и кино Мгеру Мкртчяну.

В зоне армянских и грузинских блюд команды-участницы приготовят и представят блюда и кулинарные традиции обеих стран. На фестивале будет проведен и конкурс.

«До начала основной программы команды-участницы представят конкурсной комиссии свою приготовленную кулинарную продукцию, по окончании фестивального дня будут подведены итоги конкурса и будут награждены победители по следующим номинациям: «Лучший вкус», «Лучший внешний вид», «Лучшая идея», — рассказал Седрак Мамулян.