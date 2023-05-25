За первые 4 месяца текущего года Армению посетили 630 000 туристов.

На пресс-конференции в пресс-холле «Арменпресс» председатель Комитета по туризму Министерства ОНКС Армении Сисиан Богосян сообщила, что по сравнению с тем же периодом 2019 года зафиксирован 35-процентный рост.

«Большинство туристов приезжает из России, их около 52 %, далее следуют Грузия, Иран. Мы отмечаем довольно большую активность туристических визитов из Эмиратов. По активности туристических посещений отличился апрель. В апреле у нас побывало 180 000 туристов», — сказала Сисиан Богосян.

Она отметила, что проводится большая работа для повышения интереса к Армении на международном рынке. Целью являются европейские страны и Эмираты. Туристическую активность обеспечивают и прямые рейсы в Ереван.