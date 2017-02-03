В созвездии видных отечественных и мировых ученых свое достойное место занимают братья Орбели. Каждый из них является авторитетом в своей области: под их влиянием формировались целые научные направления и поколения. Интерес к жизни и деятельности братьев Орбели всегда был велик: об этом написано множество трудов. Их вклад в науку, культуру и общечеловеческий прогресс и по сей день имеет актуальное значение.

Город Цахкадзор сегодня стал одним из республиканских туристических центров, и его единственным культурным очагом является Музей братьев Орбели. Музей, которому без малого 40 лет, помимо основной, занимается также и издательской деятельностью, представляя на суд читателей множество работ. Среди самых последних — две книги: “В глубине веков и вод” и “Шатранг: Книга о шахматах”.

В книге “В глубине веков и вод” впервые представлены исследования водолазного дела и истории подводной техники профессора Рубена Орбели. Мало кто знает, что Рубен Орбели по праву считается основателем советской гидроархеологии. Для развития этой сферы ученый проводил большую пропагандистскую работу среди научных организаций, планировал создать новые кадры подводников и водолазов-археологов. В своих работах он опирался на исторические свидетельства о водолазах и подводных аппаратах, которые находил в различных источниках: это были разрозненные, отрывочные сведения в трудах античных мыслителей, географов, естествоиспытателей и даже философов.

Это была сложная работа, требующая большого усердия и последовательного кропотливого изучения, что собственно и сделал профессор Рубен Орбели со свойственной большому ученому проницательностью. Книга “В глубине веков и вод” двуязычная: содержит тексты на армянском и русском языках, что делает ее доступной для широкого круга читателей.

Вторая книга “Шатранг: Книга о шахматах” принадлежит перу академика Иосифа Орбели и Камиллы Тревер: это красочное переиздание труда, опубликованного Государственным Эрмитажем в 1936 году, представляющее большой интерес для всех поклонников шахмат. Сегодня в большом мире Армения позиционирует себя в качестве шахматной супердержавы. Нам по праву есть чем гордиться: этот высокий титул мы завоевали, подарив миру гигантов шахматной мысли Тиграна Петросяна, Рафаэля Ваганяна, Гарри Каспарова, Левона Ароняна и других. Другими словами, шахматы — игра для острого ума и сильной логики — присущий армянскому национальному сознанию вид спорта, наша гимнастика для ума. В этом контексте книга И.Орбели особо значима и символична. Наши поклонники шахмат с удовольствием прочтут о поистине сказочной истории создания шахмат, узнают, кто, где и зачем придумал нарды, какими были игральные фигуры и правила игры в первозданном состоянии, как и из чего делали шахматы и нарды и т.д.

Шахматы родились в Индии, потом были приняты и получили распространение в Иране, после чего полюбились и стали цениться в Армении, а затем распространились по Европе, в частности, получили научную оценку со стороны короля Кастилии Альфонсо Х Мудрого. Речь идет о Трактате Альфонсо Мудрого — манускрипте о различных настольных играх с костями и без них. Он был написан по указу короля в 1283 году и считается первой книгой о шахматах в Европе. Состоит из 7 частей, первая из них посвящена шахматам: “Так как шахматы являются наиболее благородной игрой, требующей наибольшего мастерства, по сравнению с другими играми, мы расскажем о шахматах прежде всего”.

Иосиф Орбели отмечает, что даже в отдаленных горных армянских деревнях крестьяне играли в шахматы: то есть эта игра фактически пользовалась общенародной любовью в Армении. Отметим, что и эта книга содержит тексты на русском языке и их перевод на армянский язык. Пришло время, чтобы и этот труд занял свое достойное место на наших книжных полках и стал бы своеобразным наставлением — сохранять гибкость ума и здоровую логику, чтобы сделать реальностью победы не только в шахматах, но и в жизни.