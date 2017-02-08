На прошлой неделе в Министерстве образования и науки РА состоялось очередное совещание рабочей группы, занимающейся вопросами дистанционного обучения и видеоуроков. Напомним, что внедрение элементов электронного обучения, в особенности в малочисленных и отдаленных школах — это распоряжение премьер-министра Армении Карена Карапетяна, в рамках концепции развития сельских школ.

Ряд пилотных видеоуроков уже был организован в последнем квартале прошлого года: в столичных школах “Айб”, старшей школе №198 и в специальной физико-математической школе им.Арташеса Шагиняна при ЕГУ. Эти передовые учебные заведения, так сказать, взяли шефство над сельскими школами, выступили в роли менторов-”трансляторов”, ну, а сельские школьники “побывали” на уроках в этих школах в режиме онлайн. Первый же опыт выявил ряд технических и иных проблем. Например, связанных с налаживанием одновременной связи между несколькими школами, вовлечением большего количества школ, техническим обеспечением на местах, преподавателями и дидактическими материалами и т.д. Еще одна проблема, требующая решения — эффективность оценки видеоуроков, так как методология данного вида обучения пока разрабатывается и апробируется.

Одним словом, школам необходима методика электронного образования. А вот с точки зрения содержания, один из важных вопросов связан с образовательным порядком: четким и пропорциональным распределением групп предметов и сфер, а также эффективностью видеоуроков и дистанционного образования — по классам и общеобразовательным степеням.

В совещании, которое 3 февраля провел замминистра образования и науки РА Давид Саакян, принимали участие начальник Управления общего образования, директора передовых школ-менторов, представитель компании AVC. Последняя обладает эффективным опытом дистанционного образования, работает с армянскими школами и центрами диаспоры и обеспечивает деятельность Армянского виртуального университета. Представив работу рабочей группы, замминистра отметил, что уже официально сформирован перечень школ-менторов, ответственных за организацию видеоуроков, каждая из которых отвечает и работает со своей группой, куда входят отдаленные сельские школы. Он также сообщил, что возникла необходимость в налаживании постоянного рабочего режима между сельскими и столичными школами-лидерами.

— У этой проблемы есть несколько причин. Во-первых, есть школы, где нет преподавателей по тем или иным предметам. Организация видеоуроков, конечно же, не является окончательным решением, так как ни один такой урок не заменит учителя. Сейчас мы думаем над внедрением поощрительных механизмов, чтобы восполнить недостаток специалистов в отдаленных сельских школах. Во-вторых, проведение видеоуроков также направлено на выявление талантливых и способных детей, которые в будущем могут быть вовлечены в олимпийские кружки. Обособлением школ-менторов мы не преследуем цели навредить авторитету педагогов, работающих на местах: это всего лишь поддержка, обмен опытом, которая может принести взаимовыгодную пользу, — отметил господин Саакян.

В ходе обсуждения директора школ-менторов представили проблемы школ, входящих в их группы. Проблем было не счесть: от наличия технического оборудования и качества интернет-связи — вплоть до отсутствия специалистов. Их особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что для организации видеоуроков в сельских школах отсутствует необходимое количество компьютеров и других средств. Во многих случаях преподаватели тех или иных предметов не обладают навыками организации и ведения таких уроков, а потому прозвучало предложение провести для этих учителей курсы переподготовки. Также было принято решение назначить в каждой школе-менторе ответственного за организацию видеоуроков, который каждую неделю будет отчитываться перед Управлением общего образования о проделанной работе и проблемах школ из своих групп. Подытожив совещание, замминистра образования и науки Армении Давид Саакян отметил, что экспериментальный этап дистанционного образования и видеоуроков продолжится до конца этого учебного года.

“Мы подведем основные итоги пилотной программы к концу учебного года, после чего правительству РА будет представлено соответствующее предложение относительно включения в учебные планы видеоуроков — в качестве основного образовательного компонента”, — резюмировал замминистра.

Кстати, это решение не случайно, так как еще в конце 2016 года премьер Карен Карапетян распорядился составить график комплексных мероприятий, обеспечивающих массовое применение электронного обучения с нового учебного года. Следует отметить, что в рамках этих мероприятий планируется также создать электронную библиотеку с систематизированным и целостным образовательным содержанием — по предметам и классам. Система должна быть открытой и доступной для всех школ и учителей, у которых будет не только доступ к ней, но и возможность высказать свое мнение и поделиться опытом в формате свободной трибуны.

Что касается непосредственно предметов, то самой эффективной группой (с точки зрения обучения в электронном формате), по мнению специалистов, являются “Информатика”, “Химия”, “Физика”, “Биология”, “География” и иностранные языки. В заключение отметим, что уже готов проект “Национальной программы по формированию виртуального сообщества сотрудничества школ”, разработанной Национальным центром образовательных технологий.