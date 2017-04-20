Обучение детей и подростков азам предпринимательской деятельности на Западе уже давно является обязательной частью образования. Предметом должны овладеть все, в силу своих предпочтений — от полного погружения в бизнес-науку до просто ознакомительного уровня. Отечественная школьная система, все еще базируемая на советской (при всех 25-летних реформах), готовя будущие поколения к жизни, все же в основе своей подразумевает подачу знаний и духовно-нравственное воспитание. Современные же реалии, как это ни печально и “мещански” звучит, требуют уже много большего — а именно: умения зарабатывать на жизнь.

Этому может научить новая программа, которую будут внедрять в наших школах с начальных классов. Она может оказаться весьма продуктивной и полезной, особенно, с учетом талантливого человеческого капитала, предпринимательской жилки и трудолюбия армянского народа, его креативности и умения генерировать идеи. Может, если не мы, то наши дети и внуки все же построят сильную армянскую экономику?..

Министерство образования и науки РА и организация “Юношеские достижения Армении” в минувший вторник подписали меморандум о сотрудничестве относительно внедрения и развития в общеобразовательных школах Армении предпринимательского образования. Меморандум подписали министр образования и науки РА Левон Мкртчян и директор организации “Юношеские достижения Армении” Армине Ованнисян.

Поблагодарив организацию “Юношеские достижения Армении” за многолетнее эффективное сотрудничество, министр Левон Мкртчян отметил, что с первого дня формирования образовательной системы независимой Армении данная организация сыграла весьма активную роль в деле прогресса качества образования и становления сферы в целом. “Организация “Юношеские достижения Армении” была одной из первых, кто начал ступенчатое внедрение в сферу образования новой системы экономического образования, самостоятельно создала собственную систему, которая охватывает сотни школ и включает более тысячи учителей. В рамках общей концепции финансового образования, сформированной на основании распоряжения премьер-министра Армении, мы на данный момент имеем ту группу школ, откуда начнем нашу программу”, — отметил министр образования и науки. Он также поблагодарил Центробанк, совместными усилиями с которым был разработан полный пакет бизнес-образования. “Если программа будет успешной, мы будем иметь бизнес-мышление в школах и учеников-носителей социальной ответственности. Когда ребенок получит свои первые 100 драмов, то он должен знать, как их потратить, и очень важно, чтобы мы объяснили ребенку, что деньги — это средство, а не цель. Ребенок должен научиться тому, что в будущем, заработав деньги, он использовал бы их не только на себя, но и на пользу обществу. И вообще, правильное отношение к деньгам, капиталу и бизнесу должно воспитываться с раннего возраста”, — заявил г-н Мкртчян, добавив, что такое воспитание в какой-то мере является ответом на вызовы XXI века.

В свою очередь директор организации “Юношеские достижения Армении” Армине Ованнисян отметила, что Министерство образования и науки РА может стать прекрасным примером сотрудничества государственная структура-общественная организация.

“Мы рады, что наше сотрудничество в течение 26 лет дошло до этого ответственного и важного этапа. Этим меморандумом предпринимательское образование расширяет свои границы, включая в себя и начальную школу. Радостно сознавать, что в этом вопросе Армения шагает в ногу с другими странами мира. Очень важно, чтобы ребенок понял, что означает корпоративная социальная ответственность и что какую-то часть прибыли нужно использовать в общинных работах”, — подчеркнула Армине Ованнисян.

Отметим также, что, согласно документу, стороны договорились внедрить в общеобразовательных учебных заведениях Бизнес-образование длительностью в четыре года. Старт запланирован на сентябрь 2017 года, а завершение — сентябрь 2020 года. В начальной школе (2-4 классах) обучение бизнесу будет проходить в качестве интегрированной составляющей предмета “Технология” или другой дисциплины. По тому же принципу оно будет вестись и в основной школе (5-7 классах). В 10 классе старшей школе обучение предпринимательству будет в виде теоретической, а уже в 11 классе — в качестве практической составляющей.

Министерство образования и науки РА в рамках своих полномочий обязуется разработать и представить на рассмотрение правительства Армении “Концепцию Бизнес-образования”, разработать и утвердить соответствующие предметные критерии и программы Бизнес-образования, поручиться за обучающие материалы и пособия, содействующие внедрению Бизнес-образования, и помогать организации “Юношеские достижения Армении” в вопросе набора педагогических кадров и выбора центров для переподготовки учителей. В свою очередь, организация “Юношеские достижения Армении” также должна оказать содействие при разработке Концепции Бизнес-образования, разработать необходимые обучающие материалы и пособия, помогающие внедрению Бизнес-образования, а также необходимые для него предметные критерии и программы.