Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — важнейшем историческом событии, объединяющем народы бывшего СССР, не просто не теряет своей актуальности, но и в наше непростое и далеко не мирное время приобретает особое значение и смысл. Сегодня страны и народы бывшего Советского Союза разделяют не только границы, но порой и сложные взаимоотношения, противоречия и конфронтация.

И в этом смысле Форум победителей — уникальная и единственная в своем роде площадка, объединяющая представителей всех народов бывшего СССР, для которых Великая Победа не просто словосочетание, а святыня, память о которой нужно беречь и передавать будущим поколениям. В этом году наследников победы встречала столица Казахстана Астана: Международный форум Победителей “Великая Победа, добытая единством: мужество фронта — стойкость тыла” прошел здесь 28 апреля и собрал представителей органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, ветеранских и молодежных организаций, творческих деятелей, журналистов из всех государств СНГ, Грузии и стран Балтии. Мероприятие было организовано Фондом развития “Институт евразийских исследований” и Политологическим центром “Север-Юг”, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Основная цель форума — обсудить актуальные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны, механизмы формирования образа Великой Победы в культуре и СМИ стран постсоветского пространства, найти действенные механизмы и пути противодействия попыткам искажения и фальсификации истории Великой Отечественной войны. Выбор Астаны в качестве места проведения форума в 2017 году был не случаен: помимо значимого вклада, который внес многонациональный народ Казахстана в Великую Победу, страна в годы войны предоставила кров эвакуированному населению, здесь были размещены заводы, культурные и учебные центры.

Наша страна — постоянный и один из самых активных участников форума: в этом году в его работе, во главе с директором Армянского филиала Фонда развития “Институт Евразийских исследований” Павлом Авакяном, принимали участие председатель Комитета ветеранов войны и военной службы РА, разведчик, ветеран ВОВ, полковник Петрос Петросян, главный научный сотрудник Института истории НАН РА, доктор исторических наук, профессор Климент Арутюнян, директор военного музея “Мать Армения” МО РА, кандидат исторических наук Аваг Арутюнян, магистрант Ереванской госконсерватории им.Комитаса, певец Артур Агаджанов, председатель Международной общественной организации гуманитарного развития Арман Гукасян и журналисты ряда армянских СМИ.

Перед началом форума состоялась торжественная церемония возложения венков от национальных делегаций к Вечному огню на площади защитников Отечества в Астане. Работа форума проходила в здании Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан. Форум открылся торжественным вносом Красного знамени Победы. Программа мероприятия состояла из пленарного заседания и секционных заседаний по темам: “Наша общая Победа: память сквозь поколения”; “Молодые лидеры стран Евразии: подвига героев достойны”; “Победа ковалась на фронте, Победа ковалась в тылу”.

Свои приветствия участникам форума направили Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин.

“В этом году форум Победителей проходит на гостеприимной казахстанской земле, в столице нашей страны — Астане. Именно старшее поколение казахстанцев, как и весь народ, стало той силой, которая ковала Великую Победу. Нынешняя молодежь, я уверен, будет за это благодарна поколению ветеранов”, — говорится в приветственном слове Н.Назарбаева, которое зачитал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Приветственное слово Владимира Путина участникам и гостям форума огласил начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

“Эти традиционные встречи, проводимые в преддверии Дня Великой Победы, являются важным консолидирующим событием в жизни наших стран. Отрадно, что география форумов неуклонно расширяется, и в нынешнем году его принимает гостеприимный Казахстан, сыновья и дочери которого внесли неоценимый вклад в общую Победу. Сегодня мы склонили головы перед памятью наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались с беспощадным врагом, отстаивая идеалы свободы и гуманизма и вместе приближали долгожданную, такую дорогую для всех нас Победу. Именно в нерушимой связи фронта и тыла в полной мере проявилась сплоченность многонационального народа нашей страны, основанная на дружбе, взаимопонимании и добрососедстве, его героизм и вера в правое дело. Мы должны бережно хранить нашу историческую память, твердо отстаивать правду о минувшей войне и передавать ее подрастающему поколению. Это наш долг и общая ответственность. Уверен, работа форума будет способствовать достижению этих благородных целей”, — говорится в послании Президента России.

На пленарном заседании выступили зампредседателя Комитета по международным делам Госдумы Федерального Собрания РФ Ирина Роднина, академик Российской академии социальных наук, доктор политических наук Александр Чачия, внучка Героя Советского Союза И.В.Панфилова Алуа Байкадамова, председатель Международной общественной организации гуманитарного развития Арман Гукасян и др.

В своем выступлении делегат от Армении подчеркнул, что выступление на таком авторитетном форуме — большая ответственность и честь, так как приходится выступать перед ветеранами, благодаря которым “мы сегодня можем произносить такие слова, как Родина и Победа”.

“Победа будет жить до тех пор, пока мы будем помнить о ней и передавать эту бесценную память новым поколениям. Победа была достигнута благодаря самоотверженности народов Советского Союза, вкладу каждой страны. Представляя армянский народ, я не могу не отметить, что мы были самыми активными участниками защиты нашей родины и делали все для победы, как и все народы Советского Союза без исключения, хорошо сознавая, что победа может быть добыта только единством”, — в частности, отметил А.Гукасян.

У же в формате секций участники форума обсудили актуальные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны, механизмы формирования образа Великой Победы в культуре и СМИ стран постсоветского пространства, пути противодействия попыткам искажения и фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Отметим, что в рамках форума с армянской делегацией встретился Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Казахстане Ара Саакян. В беседе с нами он подчеркнул, что историческую память нельзя стереть или предать забвению: армянский народ заплатил высокую цену и внес исключительный вклад в эту войну. Он также рассказал, что пару лет назад стало известно, что в Казахстане похоронен армянин — герой Советского союза Ишхан Парибекян. Уроженец Иджевана, он после войны принял решение переехать на постоянное жительство в Казахстан. По его словам, те кто знал Парибекяна, очень тепло и с уважением отзывались об этом человеке.

“Даже его соседи не знали о его героическом прошлом. Лишь после его смерти стало известно о его заслугах. Местные власти установили надгробную плиту, на которой указано, что он являлся героем Советского Союза. В прошлом году мы посетили его могилу, и, хотя она находится в хорошем состоянии, мы инициировали мероприятия по дальнейшему благоустройству могилы нашего героя. Нам также удалось разместить информацию о нем в памятной книге героев Казахстана. Мы гордимся не только его героическим военным прошлым, но и той доброй памятью, которую он оставил здесь благодаря своему труду”, — отметил г-н Саакян.

Член правления общественного объединения “Белорусский фонд мира”, лауреат Премии президента Республики Беларусь “За духовное возрождение” Вячеслав Бондаренко — автор 27 книг, одна из которых — “Сто великих героев Великой Отечественной войны”, немного рассказал нам о своем произведении.

“Книга состоит из небольших очерков, написанных доступным, простым языком: о великих полководцах, офицерах, рядовых солдатах, матросах, партизанах, героях тыла. В ней 100 биографий, хотя, сами понимаете, этих людей было намного больше, но здесь представлены самые-самые, представители всех национальностей: хотелось представить весь Советский Союз. Книгу используют в школах. Один очерк моей книги посвящен Ивану Христофоровичу Баграмяну — одному из главных героев освобождения Беларуси, которого у нас очень любят, уважают, и памятники ему стоят. Это великий полководец-армянин. К сожалению, всех армян, участвующих в боях за Белоруссию, я не мог упомянуть в книге, так как их были тысячи. Кстати, армяне доблестно воевали у нас не только в великую Отечественную, но и в Первую мировую войну. Их много тогда погибло, а, поскольку сейчас память о Первой мировой войне у нас возрождается, восстанавливаются воинские кладбища, и наш отдельный специальный поисковый батальон Министерства обороны находит много новых могил, в том числе и воинов-армян, погибших 100 лет назад. Это все регистрируется, за могилами ухаживают. Я состою в тесном контакте с главой армянской диаспоры Беларуси Арменом Хечояном, мы дружим, и я надеюсь в скором времени посетить Армению. Как любой культурный человек, ты любишь Армению издалека, но ведь нужно ее увидеть” — рассказал Вячеслав Бондаренко.

По итогам форума было принято итоговое заявление, в котором участники мероприятия подчеркнули роль наших отцов, дедов и прадедов, избавивших мир от темного морока нацизма.

“Победа напоминаем нам, что мифы о национальной или иной исключительности ведут к трагедиям, к несчастьям, к неисчислимым жертвам. Победа напоминает нам, что пропаганда ненависти преступна. Победа напоминает нам, что никому не дано право диктовать народам мира свою волю. Победа напоминает нам об ответственности перед нашими предками-Победителями. Мы должны хранить память об их подвиге и возвышать свой голос против попыток его оболгать. Мы должны хранить то братство, которое навсегда соединило наши народы в борьбе за Победу. Мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны и хранить тот мир, который они нам завещали”, — отмечено, в частности, в итоговом заявлении.