Экономика Май 12, 2017 | Автор : admin

В столице Республики Кипр Никосии 9-11 мая состоялось годичное собрание Европейского банка реконструкции и развития, в котором приняли участие вице-премьер РА, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, председатель Центрального банка РА Артур Джавадян и советник министра международной экономической интеграции и реформ Рафаел Аветисян.

В ходе форума были обсуждены экономические и финансовые вопросы, касающиеся рамок сотрудничества с ЕБРР.

В нынешнем году особое внимание было уделено внесению стратегических уточнений в перспективном плане, в том числе — в аспекте инструментария и приоритетов в сотрудничестве с государствами.