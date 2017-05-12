Уточнены инструментарий и приоритеты сотрудничества
В столице Республики Кипр Никосии 9-11 мая состоялось годичное собрание Европейского банка реконструкции и развития, в котором приняли участие вице-премьер РА, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, председатель Центрального банка РА Артур Джавадян и советник министра международной экономической интеграции и реформ Рафаел Аветисян.
В ходе форума были обсуждены экономические и финансовые вопросы, касающиеся рамок сотрудничества с ЕБРР.
В нынешнем году особое внимание было уделено внесению стратегических уточнений в перспективном плане, в том числе — в аспекте инструментария и приоритетов в сотрудничестве с государствами.