Экономика Июнь 07, 2017 | Автор : admin

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве состоялась консультация, в ходе которой были обсуждены представленные из Араратской и Армавирской областей новые инвестиционные программы.

Как сообщили в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, бизнес-программы в основном были связаны с расширением виноделия и производства водки, переработки органического сельского хозяйства, пищевой промышленности, производства сельскохозяйственной техники, расширения теплиц и т.д. Были представлены подробности программ экономических обоснований и финансовой оценки.

Премьер придал большое значение оценке бизнес-программ на основе ожидаемых результатов и рисков, а также поручил изучить возможности по оказанию помощи, направленной на продвижение вперед программы, которые были утверждены.