Экономика Июнь 16, 2017 | Автор : admin

С площади Республики в аэропорт “Звартноц” 14 июня, в 10:00, выехал первый пилотный маршрутный автобус-шаттл, который будет действовать круглосуточно, работая в ежечасном режиме.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, пассажирами первого рейса стали журналисты и представители Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Замминистра указанного ведомства Арам Арсенян сказал, что перевозки будут осуществляться с территории около фонтанов на площади Республики с учетом большого потока туристов в этом районе и близости к метро. “Это пилотный маршрут, который позволит учесть плотность пассажиропотока, его распределение в соответствии с расписанием авиарейсов, затем, в соответствии с полученными данными, будут внесены коррективы”, — сказал он.

Совершив 2 остановки — на проспекте Маштоца у Крытого рынка и у Центрального автобусного вокзала, автобус за 20 минут доехал до аэропорта “Звартноц”. На территории аэропорта “Звартноц” выделена специальная бесплатная подъездная дорожка, у входа табличка указывает, что это — автобусная остановка.

По согласованию с дирекцией аэропорта “Звартноц”, в залах будут указатели и таблички, ведущие к автобусной остановке. Тут же нашлись 5 пассажиров, которые захотели воспользоваться возможностью доехать до центра города за 300 драмов.

Один из них с друзьями возвращался из Москвы. Он сказал, что в Европе доехать до города стоит не менее 6 евро, и это очень доступный маршрут — за 300 драмов.

Пока маршрут обслуживает компания “Элит-бас”. Через пару месяцев будет объявлен тендер.