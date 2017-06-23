Экономика Июнь 23, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян посетил новооткрывшийся цех по пошиву детской одежды компании “Алекс текстиль”. Глава правительства обошел цех, ознакомился с производственными мощностями и предстоящими программами компании.

Было сообщено, что весь объем выпускаемой детской одежды экспортируется в Россию по заказу известной сети магазинов “Детский Мир”. В открывшемся в январе 2017 года цехе работает 350 человек. Компания “Алекс текстиль” планирует в течение предстоящего года основать пять новых цехов, создав 7 тысяч 500 новых рабочих мест. Затем премьер-министр побывал в компании по производству текстиля “Хелло”, которая выпускает трикотажные товары марок “Хелло медицинский”, “Ю энд Ми” и “Артсокс”. Часть продукции компании реализуется на внутреннем рынке, другая часть экспортируется в Грузию, Россию и Великобританию. В компании работает 100 человек. “Хелло” планирует в результате новых инвестиций за год удвоить число рабочих мест.

Премьер-министр отметил важность развития и расширения производства текстиля в Армении и отметил, что для этого есть большой потенциал. Карен Карапетян обсудил с руководителями компаний ряд вопросов, касающихся предстоящих инвестиционных программ, расширения производств и механизмов поддержки со стороны правительства.