В Армении дан старт деятельности первого и пока единственного в стране завода по производству солнечных батарей компании “Профпанель”, производственные цеха которой расположены в промзоне напротив парка имени Комитаса в Ереване. На официальной церемонии открытия предприятия присутствовал премьер-министр Карен Карапетян, который ознакомился с производственным процессом, программами и перспективами развития компании.

Объем начальных инвестиций составил порядка 2 млн долларов, направленные в основном на ремонт и оснащение предприятия необходимым оборудованием. Несколько месяцев назад правительство приняло решение освободить ООО “Профпанель” от выплат таможенных пошлин при импорте технологического оборудования, комплектующих и сырья. Компания, кстати, не новая. Основана она была еще в 2011 году, намереваясь запустить производство сэндвич-панелей в Армении. Однако до старта дело так и не дошло, поскольку, как нам пояснили на новом заводе, расчеты показали, что традиционное строительство с использованием камня и цемента обходилось в Армении гораздо дешевле, чем применение сэндвич-панелей.

Далее она переориентировалась на импорт солнечных панелей и их установку, выполняя в основном заказы на постсоветском пространстве. Именно этот опыт и наличие уже готовой команды специалистов натолкнул на идею — создать собственное производство гелиопанелей, тем более, что перспективы развития солнечной энергетики расширяются с каждым годом. И в Армении тоже.

Существенное удешевление технологий в этой области сделало сферу довольно привлекательной для инвесторов, о чем свидетельствует большое количество заявок на участие в тендере по строительству фотовольтаической станции мощностью в 55 МВт в районе Масрик Гегаркуникской области. На днях замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян заявил, что на строительство первой солнечной станции Армении производственного масштаба в рамках международного тендера уже получено 20 заявок от различных компаний и консорциумов. При этом география компаний-претендентов довольно широкая: Южная Корея, Япония, Иран, Испания, Южная Африка, Германия, США и другие.

“Мы ожидали в среднем участие где-то около 6-8 претендентов, но такой наплыв нас очень обрадовал”, — признался замминистра, напомнив, что требования предъявлены строгие: энергетики должны иметь опыт строительства не менее 100 МВт мощностей солнечных станций, в том числе одной станции не менее чем на 50 МВт.

Проектная мощность солнечной станции “Масрик — 1” в Армении должна составить 55 МВт. Для компаний, прошедших предварительный этап отбора, будет объявлен ценовой конкурс, и предпочтение будет отдано участнику, представившему самый низкий и конкурентоспособный тариф. Сам тендер завершится в начале 2018 года, тогда же начнется и строительство станции. “Мы планируем, что уже к концу 2018 года в Армении будет действовать первая гелиостанция мощностью в 55 МВт”, — пояснил г-н Арутюнян.

Столь высокий интерес участников международного тендера объясняется тем, что эта сфера довольно привлекательна для инвестиций у нас в стране. Главная фишка в законодательных изменениях, основная суть которых сводится к тому, что правительство Армении, предоставив лицензию на строительство солнечных станций, заключит также договор с инвестором о том, что в течение 20 лет обязуется закупать электроэнергию, которую он производит, с гарантией сохранения минимального тарифа. Подобный подход, естественно, подстегнул интерес к отечественной сфере солнечной энергетики, потому что, помимо всего прочего, новое законодательство способно привести также к значительному сокращению сроков окупаемости проекта по строительству солнечных станций. На сегодня, даже при условии приобретения оборудования по лизингу, срок окупаемости станции составит примерно 7-9 лет, плюс еще столько же и больше, она может работать на себя. Все это и привлекает потенциальных инвесторов, делая сферу солнечной энергетики крайне интересным и перспективным направлением, в том числе и для таких производителей, как компания “Профпанель”.

Производственная мощность нового завода, который будет выпускать и устанавливать солнечные батареи под товарным знаком SolarOn, составляет 10 МВт в год, а число работников при полной производственной нагрузке — 50 человек. С весны этого года компания работает в тестовом режиме и уже осуществила ряд проектов по установке солнечных станций для производственных и жилых помещений. При этом, солнечная мини-станция мощностью 1,5 кВт, которая может вырабатывать ежемесячно около 200 кВт/ч электроэнергии, будет стоить в пределах 1,5-1,7 тыс. долларов.

На самом деле для компании главное сейчас войти на рынок и зарекомендовать себя как надежного партнера. Здесь намерены конкурировать с иностранными аналогами как по цене, так и по качеству. Но основным преимуществом местного производства, как отмечает руководство предприятия, станет то, что завод будет предлагать потребителям станцию под ключ, то есть не просто продавать панели, а осуществлять также их полную установку. Гарантийный срок, установленный “Профпанель”, составляет 25 лет, причем при любой проблеме, возникшей с продукцией, компания обязуется поменять при необходимости солнечную панель. Подобные гарантии, конечно же, дают и иностранные компании, но наличие рядом местного производителя приводит к оперативному и более эффективному решению всех вопросов.

От качества производства солнечных батарей напрямую зависят все технические параметры солнечных модулей, являющиеся определяющим компонентом производительности станции: какое количество солнечной энергии, попадающей на плоскость солнечной батареи, будет преобразовано в энергию электрическую, какая будет производительность с единицы площади, а также степень надежности и долговечности изделия.

Учитывая все это, “Профпанель” на каждом этапе производственного цикла будет проводить тестирование с тем, чтобы не допустить даже самых незначительных трещин на панели, которые не видны невооруженным глазом. При выпуске солнечных панелей здесь будут использовать моно- и полукристаллы кремния, завезенные из стран, где это производство налажено. В Армении подобного нет и, скорее всего, не будет, потому что, во-первых, это крайне затратное производство, а, во-вторых, для получения одной тонны кремния образуется около 4 тонн отходов. Понятно, что наша страна такого не осилит.

Так вот, основное и главное отличие батарей, произведенных из моно- и полукристаллического кремния, состоит в их эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую. Для сравнения, в первом случае КПД колеблется в пределах 17,6-18%, а во втором — 15,6%. Но зато цена монокристаллических солнечных батарей выше полукристаллических, что связано с более дорогостоящим процессом изготовления и очистки исходного монокристаллического кремния. После доставки кристаллов весь остальной производственный цикл “Профпанель” будет осуществлять уже здесь. Пока “Профпанель” планирует реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке, а далее экспортировать в страны региона и другие государства.