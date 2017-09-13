Экономика Сентябрь 13, 2017 | Автор : admin

В ходе состоявшегося в конце минувшей недели в городе Аштараке Арагацотнской области под председательством премьер-министра Карена Карапетяна совещания были обсуждены ход реализации программ развития области и общин, выполненные и предстоящие работы.

Представляя социально-экономическую ситуацию и макроэкономические показатели области, губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян отметил, что объем выпущенной в области промышленной продукции составил около 39,459 млрд драмов, что составляет 2,8% общереспубликанского показателя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста составил 13,7 млрд драмов, или 53,4%. По словам губернатора, объем сельхозпродукции в области в 2016 году составил 88,5 млрд драмов, что составляет 9,8% общереспубликанского показателя. Губернатор отметил, что в течение этого года в сфере сельского хозяйства планируется 2-процентный рост.

В Арагацотнской области в течение 2017 года за счет средств государственного бюджета РА, благотворительных организаций и фондов осуществляются строительные работы на сумму 104 млрд 190 млн 381 тыс. драмов, из которых общий доход 11 общин Арагацотнской области в 2017 году запланирован в размере 3 млрд 733 млн 419 тыс. драмов, а план собственных доходов предусмотрен в размере 1 млрд 254 млн драмов, или 33,6% общего бюджета. В 2017 году план собственных доходов на 235 млн драмов больше, чем в 2016 году, рост составляет 23%. По состоянию на 1 августа 2017 года собрано 552 млн 176 тыс. драмов вместо предусмотренных 592 млн 197 тыс. драмов, 7-месячный план выполнен на 93,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рост составил 120%.

Ашот Симонян доложил, что в общеобразовательных учебных заведениях области работает 2 тысячи 344 учителя. Соотношение учитель/преподаватель составляет 1/7. Общий бюджет учреждений системы здравоохранения на 2017 год составляет 1 млрд 583 млн 106 тыс. драмов. В текущем году объем платных услуг медицинских учреждений с государственным участием составил 104 млн драмов.

В ходе состоявшихся 27 мая и 29 июля республиканских субботников в области проведены масштабные работы. Из выявленных в ходе этого процесса 136 свалок закрыты 124 свалки. Было отмечено, что вывоз мусора 17 общин Аштаракского региона осуществляет ООО “Эко-кентрон”. В ближайшее время договоры о вывозе мусора будут заключены еще с 13 общинами региона.

Ашот Симонян подчеркнул, что основными приоритетами и целями стратегии развития области являются развитие современной промышленности, повышение эффективности и модернизация сельского хозяйства, стимулирование туризма, повышение узнаваемости области, развитие инфраструктур и др.

Говоря о представленных в докладе показателях по различным сферам, Карен Карапетян сперва коснулся сферы сельского хозяйства и отметил недостаточность целевого обеспечения 2-процентного роста в области, учитывая также то обстоятельство, что субсидируемые правительством кредитные программы в направлении внедрения интенсивных садов, систем капельного орошения, организации заготовок, обеспечения сельхозтехникой направлены на повышение эффективности и интенсивности.

Ответственный за сферу сельского хозяйства областной администрации отметил, что в Арагацотне по указанным направлениям осуществляются различные программы, заверив, что они будут способствовать обеспечению более высоких темпов роста. В качестве примера эффективности было отмечено, что в последнее время в области создано 33 гектара интенсивных садов с капельной системой орошения. В результате собственник сада в течение года заплатил за воду всего 100 тысяч драмов. Плата за воду для сада с такой же территорией, по словам специалистов, обычно ежегодно составляет 3,3 млн драмов. Начальник управления сельского хозяйства областной администрации приветствовал осуществление указанных программ правительства и заверил, что число интересующихся ими постоянно увеличивается. Резюмируя, премьер-министр подчеркнул: “В нашей стране занятие сельским хозяйством должно стать привлекательным. Уверен, что этими программами мы дадим нашему крестьянину достойным трудом содержать свой дом. Развитие сельского хозяйства является для нас сверхзадачей”.

Глава правительства выразил удовлетворение темпами роста собственных доходов общин области, одновременно акцентировав, что сравнение общин показало наличие проблемы повышения дисциплины. “В финансовом плане показатели области и темпы роста удовлетворительны. Отрадно также, что ответственные сферы знают сильные и слабые стороны каждой общины, что будет способствовать обеспечению финансовой дисциплины”, — сказал премьер-министр.

Карен Карапетян счёл также впечатляющими работы, осуществляемые в области в направлении вывоза мусора. Было доложено, что ведутся активные работы в направлении заключения договоров о вывозе мусора с физическими и юридическими лицами. В течение 2017 года планируется в части физических лиц сбор платы за вывоз мусора в части физических лиц вместо прошлогодних 50 млн драмов довести до 150 млн драмов, а в части юридических лиц — с 19 млн драмов до 59 млн драмов. “В этом плане будьте уверены, что ваши собственные доходы достаточны для лучшей организации процесса саночистки, а государственные дотации сможете направить на реализацию других программ”, — сказал премьер-министр.

Коснувшись сферы образования, Карен Карапетян указал на важность осуществления направленных на оптимизацию шагов и направления сэкономленных средств на повышение качества образования.

Говоря о деятельности учреждений здравоохранения, глава правительства заметил, что уровень доходов за платные услуги, который составляет 104 млн драмов, является крайне низким показателем. “В этой сфере имеем большую тень. Наша цель следующая: уровень полученных за платные услуги доходов должен быть эквивалентен уровню госзаказа, то есть должен составлять 1,5 млрд драмов. В этом плане ваши показатели неудовлетворительны. Необходимы жесткие шаги для сокращения тени”, — сказал Карен Карапетян.

Премьер-министру доложили также о реализации в Арагацотнской области бизнес-программ, ситуации в сферах туризма, инфраструктур и работах, осуществляемых в направлении решения имеющихся проблем.

В рамках посещения Арагацотнской области премьер-министр Карапетян в Апаране посетил также птицеводческое и свиноводческое фермерское хозяйство, занимающуюся производством шоколада компанию “Гурмэ Дурмэ”. Глава правительства ознакомился с деятельностью фермерского хозяйства и программами производства шоколада.

Было сообщено, что Апаранское фермерское хозяйство, в котором осуществлены инвестиции в размере 2 млн евро, имеет 40 тысяч птиц и 1000 голов свиней. Куриные яйца реализуются на местном рынке, а реализация свинины начнется через некоторое время. Карен Карапетян приветствовал осуществлённую программу и отметил, что правительство готово оказать необходимую поддержку направленным на развитие хозяйства программам. В итоге руководители фермерского хозяйства обсудят программы с Министерством экономического развития и инвестиций.

Занимающаяся производством шоколада компания уже завершила строительство нового завода. Французские предприниматели армянского происхождения из “Гурмэ Дурмэ” дополнительно инвестировали 200 тысяч евро, в результате чего будет создано 20 новых рабочих мест. Планируется экспорт продукции на рынки ЕАЭС.