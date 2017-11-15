Опыт Армении в сфере возобновляемой энергетики, как было отмечено в ходе состоявшегося в конце прошлой недели в Ташкенте 51-го заседания Электроэнергетического совета СНГ, является весьма поучительным для стран Содружества. О том, каких успехов удалось достичь в этом направлении за последние годы, детально рассказал в своем выступлении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян, пояснив, что Армения предпринимает последовательные шаги по увеличению удельного веса возобновляемых источников в энергобалансе страны.

Спустя буквально три дня после этого заседания — 7 ноября — у нас в стране была запущена самая крупная солнечная электростанция “Талин-1” мощностью в 1 МВт, расположенная в одноименном городе Арагацотнской области. На официальной церемонии открытия присутствовал глава правительства Карен Карапетян, отметивший, что этот уникальный проект с его производственными мощностями и возможностями имеет большое значение для сферы солнечной энергетики, экологии и экономического развития Армении. Достаточно сказать, что, по подсчетам специалистов, работа этой гелиостанции позволит отказаться от вырубки более 25 тыс. деревьев ежегодно.

Кстати, это не единственный опыт Армении по строительству солнечных станций. Ранее, в конце сентября этого года, в курортном городе Цахкадзор была введена в эксплуатацию первая в стране солнечная электростанция “АревЭк” мощностью в 0,5 МВт, запущенная компанией ЗАО “Энерго Инвест Холдинг”, входящей в группу компаний “Ташир”. На ее строительство было потрачено в то время около 500 тыс. долларов, а объем инвестиций, вложенных в “Талин-1”, достиг порядка 1 млн долларов.

Сам проект был реализован группой инвесторов, среди которых Эдуард Марутян, Араик Карапетян, Завен Саргсян и Айк Чобанян, а софинансирование было осуществлено в рамках программы “Содействие возобновляемой энергетике” со стороны немецкого банка KfW совместно с Германо- армянским фондом (GAF) через ЗАО “Конверсбанк”.

Электростанция в Талине занимает площадь в 1800 кв. м, а ее номинальной мощности в размере 1 МВт хватит, по оценкам инициаторов проекта, на обеспечение электроэнергией свыше 400 семей, что позволит удовлетворить потребности почти половины населения города Талин. Даже в пасмурный день станция способна генерировать около 25% энергии от установленной мощности, в чем как раз и состоят преимущества природно-климатических условий Армении.

Парк станции состоит из 3700 поликристаллических солнечных батарей, которые преобразуют солнечное излучение в электроэнергию постоянного тока. После этого она поступает в 14 инверторов, которые преобразуют ее в переменный ток. С помощью трансформаторной подстанции напряжение доводится до необходимого для передачи электроэнергии в единую сеть уровня.

“Солнечная электростанция повысит энергетическую безопасность нашей страны, снизив ее зависимость от углеводородного сырья. Наши исследования показывают, что через 5-6 лет при сохранении действующих тарифов общий объем производства солнечных электростанций в стране приблизится к 1 ГВт в год”, — спрогнозировал генеральный директор компании “Арпи Солар” (подрядчика строительства “Талин-1”) Айк Чобанян. Инвестиционный потенциал солнечной энергетики Армении, действительно, велик, но при условии сохранения ныне действующего тарифа на электроэнергию, генерируемую солнечными электростанциями, который на сегодня для высоковольтных сетей составляет с учетом НДС 51 драм. Если подобная ситуация сохранится и далее, то, по словам г-на Чобаняна, вскоре будет заявлено о старте новых электростанций мощностью в 1 МВт. Речь идет о находящихся в процессе строительства девяти гелиостанциях, аналогичных по мощности с “Талин-1”, которые Минэнерго планирует запустить в 2018 году. Сама компания “Арпи Солар” уже анонсировала свое участие в строительстве такой же станции в Севанском бассейне, плюс в ближайшем будущем планируется реализация самого крупного проекта в Армении — строительство в Гегаркуникской области солнечной электростанции “Масрик-1” промышленного значения мощностью в 55 МВт. Сейчас в активной фазе находится конкурсный процесс на ее строительство, в рамках которого предквалификационный этап международного тендера уже преодолели 10 компаний и один консорциум. При этом, как ранее заявляли в Минэнерго, предпочтение будет отдано той компании или консорциуму, которая представит наименьшее и конкурентное ценовое предложение.

Что касается станции “Талин-1”, то, как подчеркнул глава компании-подрядчика, реализован был проект в кратчайшие сроки. В общей сложности на строительство потребовалось меньше месяца, с учетом того, что старт был дан 18 октября, а на проведение инженерных работ ушло порядка 20 дней. Тот факт, что солнечная энергетика не только одно из наиболее перспективных направлений в сфере возобновляемой энергетики, но и самое легкое в плане строительства, отметил также заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян. В качестве сравнения он привел пример ветряных станций, пояснив, что если в случае строительства гелиостанций требуется несколько недель, то на реализацию проектов в сфере ветряной энергетики необходимо от одного до двух лет только для изучения местности.

“По мере развития солнечной энергетики Армении будет дана более точная оценка касательно способности энергосистемы республики принимать электроэнергию с объектов солнечной энергетики страны. Возможно, в дальнейшем в условиях более активного развития региональной торговли отечественная энергетическая система сможет принять не 70 МВт солнечной энергии, как ранее заявлял глава Минэнерго, а гораздо больше, — изложил суть дела замминистра, добавив, что на сегодня излишки энергии посредством энергокоридора Север-Юг направляются в Иран и Россию. — У нас налажен взаимный переток электроэнергии между странами, и на данном этапе излишки энергосистемы уже экспортируются. По итогам же строительства новых линий и повышения пропускной способности ЛЭП Армения сможет “переварить” намного больше солнечной электроэнергии, балансируя с помощью региональных перетоков”, — рассказал г-н Арутюнян.

Акцент на развитие солнечной энергетики в Армении стоит и нужно делать, уверил вице-посол Германии в Армении Клаус Венделбергер во время церемонии запуска солнечной электростанции Талин-1, в качестве доводов выделив конкурентоспособность этого направления по соотношению цена-качество, а также ее важное значение для обеспечения устойчивого развития и сохранения окружающей среды.

“Запуск солнечной электростанции в армянском Талине является реальным символом сотрудничества между правительством Армении, армянскими институтами и Германо-армянским фондом (GAF), а также немецким банком KfW. Проект также станет пионером на пути развития солнечной энергетики в Армении, поскольку в настоящее время KfW обеспечивает финансирование 6-7 аналогичных станций, — уточнил заместитель главы дипмиссии Германии в Армении, особо указав при этом на ту оперативность, с которой власти страны подготовили законодательное поле и институциональные возможности для последовательного развития возобновляемой энергетики. — Крайне удивлен и одновременно восхищен тем, что солнечная электростанция такого уровня строилась действительностью опережающими темпами. Это показатель того, что подобные инфраструктурные проекты в Армении могут быть реализованы в рекордно короткие сроки”, — оценил подходы правительства г-н Венделбергер.