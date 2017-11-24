Общество Ноябрь 24, 2017 | Автор : admin

22 ноября КРОУ Армении утвердила заявку единого оператора водоснабжения в Армении — компании “Веолия Джур” по повышению тарифа на питьевую воду в Армении на 11,4 драма за кубометр, однако для рядовых потребителей тарифы не изменятся.

Как передает Арменпресс, на заседании КРОУ обсуждалась заявка компании “Веолия Джур” по повышению тарифа на питьевую воду и канализацию, по которой предлагалось установить тариф в 194,3 драма за кубометр, вместо действующего тарифа в 180 драмов за кубометр.

Как сказал в ходе заседания начальник управления тарифной политики КРОУ Гарегин Баграмян, тариф на розничные услуги водоснабжения, водоотвода и очистки сточных вод “Веолия Джур” составит 191,414 драма за кубометр вместо нынешнего тарифа в 180 драмов за кубометр (все цены представлены с учетом НДС). Из них тариф за водоснабжение составит 162,702 драма, а за водоотвод (канализацию) 28,712 драма. По его словам, КРОУ провела мониторинг и выявила сокращение базисного показателя потребления, который сократился по итогам года на 10 млн куб. м и составил 113,1 млн куб. С учетом потерь в сети, запланированного базисного объема потребления на 2018 год в размере 116,2 млн куб. м, а также изменением тарифа на электроэнергию и курса валют, тариф на воду определен в размере 191,4 драма, сказал Баграмян.

Отвечая на вопрос, начальник управления водоснабжения и водоотвода Госкомитета водного хозяйства Армении Армен Сергоян сказал, что в соответствии с поручением премьер-министра Армении и совместно с регулятором были разработаны предложения по нейтрализации повышения тарифа на рядовом потребителе.

“На днях мы представим соответствующее предложение на рассмотрение правительства, в котором будет предусмотрено, что тариф для рядового потребителя останется неизменным, а разница будет компенсирована в виде компенсаций за счет арендной платы, которую выплачивает сама компания в бюджет”, — сказал Сергоян.

Тариф на поставку оптовых услуг питьевой воды и водоотвод составит 57,423 драмов за кубометр. Тариф по водоотводу подземных вод ЗАО “Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна” составляет 11,114 драмов за кубометр.

Тарифы вступают в силу с 1 января 2018 года. При этом компания раз в квартал должна будет представлять отчеты о выявленных нарушениях в вопросе контроля за объемами потребления.