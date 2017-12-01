В рамках инвестиционной программы ЗАО “Электрические сети Армении” (ЭСА) планируется в ближайшие десять лет осуществить модернизацию энергетических инфраструктур электросетей Армении. При этом общий объем запланированных на 2018-2028гг. инвестиций составит порядка 872 млн долларов. Как отмечают в самой компании, на сегодня износ основных средств ЭСА оценивается в 85% и выше, что, естественно, приводит к ухудшению ряда качественных параметров, в том числе, большим потерям в сетях.

“Наша инвестиционная программа включает в себя шесть разделов. В целом предусматривается осуществить полную замену кабельных линий по всей Армении, кроме Еревана. Дело в том, что замена последних приведет к определенным сложностям, с точки зрения градостроительства. Помимо этого, обновятся все оборудование подстанций, воздушные линии, расчетные устройства также полностью будут заменены на отвечающее мировым стандартам оборудование”, — рассказал в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции вице-президент группы компаний “Ташир”, председатель Совета директоров ЗАО ЭСА Карен Дарбинян.

Половину из предусмотренных для инвестирования средств в размере 872 млн долларов планируется привлечь из международных финансовых институтов. В этом смысле, как отметил председатель Совета директоров ЭСА, для реализации инвестпроекта с 2016 года компания провела переговоры с Азиатским банком развития, и уже подписано соглашение по привлечению 160 млн долларов. Наряду с этим был также подписан Меморандум с Евразийским банком развития на 100 млн долларов, параллельно ведутся переговоры с другими международными структурами по привлечению инвестиций.

Остальные 50% необходимых для реализации инвестпрограммы финансовых ресурсов будут выделены за счет собственных источников группы компаний “Ташир”. По словам г-на Дарбиняна, при разработке инвестпрограммы компания базировалась на основных требованиях по реализации инвестиций без увеличения тарифной нагрузки. При этом перед руководством компании стояла задача привлечь внешние источники финансирования без государственных гарантий, плюс создать дополнительные рабочие места в стране.

Масштабные инвестиции, по словам руководства ЭСА, приведут к снижению потерь в электросетях, уровень которых достигнет практически европейского показателя. Если говорить цифрами, то, по итогам 2017 года, компания планирует снизить уровень потерь в электросетях до 8,7% против 9,9% в 2016 году. Для сравнения, в октябре 2015 года, когда группа компаний “Ташир” приняла от российского энергохолдинга “Интер РАО ЕЭС” в управление ЗАО ЭСА, этот показатель составлял 13,3%. Однако уже через три месяца удалось снизить потери в сетях до 11,3%.

“В соответствии с методикой, утвержденной между нашей компанией и Комиссией по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ), а также запланированной нами реализацией инвестпрограммы, уровень потерь в сети намечено снизить в 2021г. до 8%. Далее уже в 2025г. показатель снизится до 7%, а к концу реализации инвестпроекта в 2028г. — до 6,4%”, — обрисовал ситуацию г-н Дарбинян.

При этом, проведя параллели с другими странами, он отметил, что в некоторых регионах России уровень потерь в сети достигает на сегодня 30-35%. К слову, такие показатели были в Армении еще в 2002-2003гг. Что касается европейских стран, то в Англии потери в сети составляют порядка 6,8%, а во Франции — 7,1%.

За счет чего удалось так резко снизить уровень потерь в сети в первые же месяцы с момента приобретения ЭСА, и сыграл ли здесь свою роль фактор предотвращения воровства (если таковое явление было раньше в компании)? Отвечая на этот вопрос, председатель Совета директоров ЭСА уточнил, что не отрицает тот факт, что в свое время воровство в компании имело место и новому руководству удалось предотвратить это явление.

“Львиная доля показателя снижения потерь в сети на данный момент — это применяемый административный ресурс. Но главное, мы внедрили механизм поощрения, согласно которому инспектор и начальник участка в соответствии с выполненной ими работой (то есть собранных сумм и снижения потерь в сети) получают премии. В итоге, они могут сами для себя подсчитать: что лучше — воровать или выполнить свою работу хорошо и получить за это зарплату и премиальные”, — рассказал он.

Впрочем, главный вопрос на сегодня — как изменятся тарифы на электроэнергию с учетом проведения модернизации компании и вложения миллионов долларов в инфраструктуру? По словам г-на Дарбиняна, реализация инвестпрограммы в размере порядка 900 млн долларов не окажет воздействия на тарифную маржу электросетей Армении, которая останется неизменной вплоть до 2028 года. Этот показатель изначально зафиксирован и утвержден со стороны КРОУ. Размер маржи в одном киловатте электроэнергии составляет 11,7 драмов, а на сегодня речь в общей сложности идет о сумме в 49 млрд драмов.

“Определенную часть из нашей прибыли мы перенесли на период после 2028г., чтобы тарифная маржа не выросла из-за осуществляемых нами вложений. Речь идет не о тарифе на электроэнергию, а о предоставляемой ЭСА марже, поскольку за размер тарифов наша компания не может нести никакой ответственности”, — уточнил г-н Дарбинян.

Далее он продолжил, что основная цель многомиллионных инвестиций сводится к тому, чтобы предоставлять абонентам компании качественную электроэнергию. Именно в этом направлении (частые перепады напряжения, долгие сроки ликвидации аварий и т.п.) поступает сейчас много жалоб от населения. Вложенные же средства, пообещал председатель Совета директоров ЭСА, приведут к качественным изменениям, в результате которых Армения получит распределительную сеть, соответствующую наилучшим международным стандартам как в плане обслуживания, так и технического оснащения.

“Наряду с этим снизится уровень потерь электроэнергии в сети. Достаточно сказать, что за счет снижения уровня этого показателя в один процентный пункт мы получим дополнительные средства по всей распределительной сети в размере 4-5 млн долларов”, — пообещал глава Совета директоров компании.

Кстати, по итогам 2017 года из общего объема тарифной маржи ЗАО “Электрические сети Армении” будет изъято порядка 2 млрд драмов в пользу энергосистемы. Дело в том, что в этом году ЭСА приобрела электроэнергию у компаний-производителей именно на 2 млрд драмов меньше, чем изначально было предусмотрено. В связи с этим к концу года будет проведен перерасчет, а излишки изъяты из установленной маржи общим объемов в 49 млрд драмов.

“Учитывая то, что мы являемся регулируемой структурой, вопрос покупки электроэнергии осуществляем в соответствии с утвержденным КРОУ Армении в начале каждого года графиком. Не в нашей компетенции решать — покупать ли электроэнергию от гидро- или теплостанций, или же отдать предпочтение АЭС”, — пояснил г-н Дарбинян, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменится структура поставок электроэнергии с учетом остановки на длительное время второго блока атомной станции в связи с проведением его модернизации.

Он также добавил, что любые сдвиги от графика покупок электроэнергии, происходящие в течение года, находят потом свое отражение в марже. “То есть вне зависимости от того, приобретем ли мы электроэнергию дорого или дешево, свои 49 млрд драмов рассчитанной маржи все равно получим”, — заключил председатель Совета директоров ЭСА.