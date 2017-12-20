Общество Декабрь 20, 2017 | Автор : admin

Новая армянская модель сотрудничества вуз-работодатель удостоилась внимания и одобрения на европейском форуме обеспечения качества высшего образования. Модель позволяет способствовать правильной подготовке кадров в вузах — после проведения консультаций с работодателями. Об этом в беседе с Арменпресс рассказал автор этой модели, директор Национального центра по обеспечению качества высшего образования Армении Рубен Топчян.

“Для создания программы, соответствующей требованиям рынка труда, вузы должны общаться с работодателями. Однако это общение часто бывает затруднительным, поскольку работодатель хочет, чтобы с ним говорили на его языке, а вуз говорит на своем. Мы попытались найти “общий язык”. Разработали программу, которая помогает понять, каков создаваемый работодателем продукт, каковы его требования, которые можно предъявить вузу. В результате вуз сможет изменить некоторые элементы учебного процесса”, — сказал Топчян, добавив, что основы предлагаемой модели были заложены еще 3 года назад, однако практически она была применена с декабря прошлого года. Сейчас модель отрабатывается.

По словам Рубена Топчяна, чтобы способствовать правильной подготовке кадров в вузах, надо, чтобы в ходе обучения студенты решали задачи, представленные работодателем. Решение задач, представленных работодателем, становится оценочным предметом в вузе. “Поскольку мы моделируем роль посредника, вуз сам изучает потенциальных работодателей для своих выпускников, с которыми мы и работаем по взаимному согласию. Мы уже провели переговоры с 5 предприятиями ИТ-отрасли, 2 — в переводческом деле. Все работодатели, в первую очередь, требуют проявления ответственности работников за результаты своего труда”, — сказал директор Национального центра по обеспечению качества высшего образования Армении.

Европейский форум обеспечения качества высшего образования проводится ежегодно, на нем вузы и Центры обеспечения качества высшего образования представляют свой опыт, делятся проблемами. Армянская заявка была избрана из числа 50 представленных заявок. “Новая армянская модель сотрудничества вуз-работодатель удостоилась внимания и одобрения на европейском форуме обеспечения качества высшего образования, где присутствовали представители Швейцарии, Испании, Турции, Финляндии, Англии, Голландии, РФ. Наша программа понравилась почти всем. Многие заинтересовались деталями, теснее мы сотрудничали с финнами”, — сказал Топчян.

Вскоре новая армянская модель сотрудничества вуз-работодатель будет опубликована на сайте “Внедрение предпринимательских навыков и рабочего опыта в вузах” (WEXHE).

“Центры обеспечения качества высшего образования часто рассматриваются как инспекционный орган. Мы же пытаемся сформировать модель, формат, чьи результаты станут предметом сертификации”, — сказал директор Национального центра по обеспечению качества высшего образования Армении Рубен Топчян.