Чем-чем, а мероприятиями и праздниками, посвященными книге, Армении впору уже хвастать. Все же Матенадаран “обязывает”… Это День поэзии, Таргманчац тон (Праздник переводчика), книжный месяц для детей, мероприятия “Ночь библиотек” и “Ночь книги”, прошедший в прошлом году Первый ереванский фестиваль книги (Yerevan Book Fest) и т.д. А еще у нас есть “аффилированные” с книгами проекты: в частности, красивый “ЛитБус” — первый армянский книжный магазин на колесах (их число планируется довести до 10), а также книжный домик “Аветик Исаакян”, к которому должны присоединиться еще девять таких киосков.

В недалеком будущем в Ереване, в театре Станиславского появится и принципиально новая библиотека — с книжным магазином, кафе, залом для проведения презентаций книг и детского времяпровождения. Не случайно директор издательства “Аревик” Сабет Ованнисян отмечала, что “сегодня стоит задача — постоянно держать книгу в центре внимания, а потому, чем больше будет мероприятий и праздников, посвященных книге, тем лучше”. Одним словом, все, что связано с книгами и чтением, в отличие от ряда других сфер армянской культуры, у нас переживает определенный ренессанс.

Особый разговор — книги для детей и связанные с ними мероприятия. Следуя принципу “все лучшее -детям”, при поддержке культурного ведомства республики, делается многое, чтобы подружить наше подрастающее “интернет-поколение” с книгой и привить ему интерес к чтению. И в этом году, по традиции, в честь еще одного праздника — Дня дарения книг, который мы отмечаем 19 февраля, запланирован большой объем детских мероприятий.

Основная “тяжесть” опять-таки, по традиции, приходится на главное детское “книгохранилище” — Национальную детскую библиотеку им. Хнко-Апера. Последняя готовится к проведению 14-й Ереванской выставки-ярмарки детско-юношеской книги, которая состоится 17-21 февраля. Выставка проводится в сотрудничестве с “IBBY Армения” и книжным магазином “Артбридж”, при поддержке Министерства культуры Армении. Официальная церемония открытия ярмарки состоится 19 февраля, в фойе Национальной детской библиотеки им.Хнко-Апера. Директор библиотеки Рузанна Тоноян сообщила нам, что вверенное ей заведение готовит много интересных мероприятий к ближайшему празднику книги.

“В свете празднования Дня дарения книг, в нашей библиотеке мы проводим ежегодную Ереванскую выставку-ярмарку детско-юношеской книги. На ней будут представлены лучшие издания армянских издателей последних лет, в особенности детско-юношеская литература. В дни ярмарки издатели продают свою продукцию с 20-30% скидкой, и это хорошая возможность приобрести желаемую книгу. В прошлом году мы провели интересную акцию “Подарок солдату”, которую повторим и в этом году. На выставке-ярмарке будет павильон, где можно купить книгу и оставить ее для солдата с дарственной надписью и добрыми пожеланиями от имени покупателя. В прошлом году мы собрали порядка 160 единиц книг и отправили в одну из воинских частей. Параллельно с этим мы проводим сбор книг для библиотек приграничных сел. В рамках пятидневной выставки мы также организуем экскурсии, инсценировки сказок, просмотры мультфильмов, презентации книг, чтения и другие программы. В этом году впервые мы организовали литературный конкурс для молодых авторов 16-25 лет, пишущих для детей. Не секрет, что детская литература “стареет”, а молодые писатели по тем или иным причинам не пишут для детей. Этим конкурсом мы попытаемся оживить поле, выявить и стимулировать авторов на создание детских произведений (заявки на конкурс принимаются в течение февраля — И.А.). Лучшие произведения будут опубликованы в сборнике. Отмечу также, что наша библиотека выступает в роли армянского филиала Международного комитета детско-юношеской книги (IBBY), основная цель которого — стимулирование детско-юношеской литературы по всему миру. В рамках работы комитета мы постараемся выявить новые имена, представить за рубежом и, возможно, найти в Армении претендентов на престижную премию имени Андерсена, которую IBBY вручает раз в два года лучшему автору детской книги. В числе наших мероприятий и циклы громких чтений и обзорных бесед, дарение книг, презентации, экскурсии, инсценировки сказок, коллективные музыкальные прослушивания, беседы-викторины, презентации новых книг, кинопросмотры. Мы продолжим и наш традиционный цикл “Послы сказки”, в рамках которого сказки детям читают аккредитованные в Армении послы зарубежных стран. Помимо них сказки у нас читали и универсанты — бывшие и нынешние студенты Ереванского государственного университета, а также известные актеры, деятели. Ждем в качестве чтецов и известных иностранных коллег, имена которых пока не хочу раскрывать”, — рассказала Рузанна Тоноян.

Также в рамках ярмарки состоятся индивидуальные и групповые посещения, беседы, обзорные циклы, электронные ознакомления “Юбиляры года” и “Ереван и ереванцы”. Свои произведения прочтет и полюбившийся детский писатель Чухур Ереванци. 17 февраля по инициативе издательства “Эдит принт” пройдут презентации ряда новых книг. В частности, детям будет представлен сборник “Мудрые сказки мира”, куда вошли избранные авторские и народные сказки мира, многие из которых впервые переведены на армянский язык. В день рождения Ованеса Туманяна — 19 февраля “Эдит принт” презентует в библиотеке сборник Туманяна “Сказки” на армянском и русском языках. Это особое издание, так как вошедшие в сборник сказки были изданы в 1908-1912гг. и только отдельными книжками. В новом издании сохранены язык оригинала, орфография и иллюстрации (в переработанном виде). Также запланированы просмотры мультфильмов по мотивам произведений Туманяна, викторина, литературные игры, слушания “Туманян в песнях”.

Отметим, что издательство “Эдит принт” презентует свою продукцию под девизом “Лучшее — маленьким читателям”. А поскольку лучшие друзья детей — это книжки, то маленькие читателям представят эксклюзивные 3D сказки, “Маленького принца” Экзюпери, книги детского писателя Сурена Мурадяна, новые номера журнала “Веселый поезд”, цикл “Хорошие сказки для хороших детей”, сборники стихотворений, загадок, басен, поговорок, песенники и т.д. Будут представлены книги и для других возрастных групп — произведения Эриха Марии Ремарка, Антуана де Сент-Экзюпери, Анны Франк, Джона Грина, Стивена Кова, Спенсера Джонсона.

В последний день ярмарки, 21 февраля, в библиотеке, в течение дня пройдет Час поэзии, посвященный Международному дню родного языка, беседы, литературные, интеллектуальные и обучающие игры и семейные чтения.