Общество Май 09, 2018 | Автор : admin

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, восстановили и отремонтировали более 100 захоронений и мемориалов русским воинам.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов военнослужащие соединения выполнили ремонтные работы, побелку и покраску памятников на мемориальных комплексах “Воинская Слава”, “Холм Чести”, “Воинам танкистам”, “Воинам зенитчикам” и других воинских захоронениях. Также в военных городках и за их пределами были выполнены покрасочные работы, проведена реставрация постаментов с военной техникой, стел, убрана прилегающая к ним территория.

9 мая в Гюмри и Ереване пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. На мемориальных комплексах “Воинская Слава” в Гюмри и “Мать Армении” в Ереване пройдут праздничные митинги и торжественные построения подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизонов, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы к вечному огню и местам захоронений русских воинов.