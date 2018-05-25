Общество Май 25, 2018 | Автор : admin

Необычный подарок готовится к юбилейным торжествам, посвящённым двум знаменательным датам Армении — 100-летию Первой Республики Армения и героических Майских сражений. По инициативе петербургского благотворителя Грачья Погосяна в начале этого года была запущена символическая акция — отправка флагов Республики Армения и города Еревана в космическое путешествие — на МКС, передает Новости Армении — NEWS.am со ссылкой на Novostnik.

С предложением отправить флаги в космическое путешествие, в первую очередь, он обратился к первому вице-президенту Северо-Западного отделения Федерации Космонавтики Олегу Мухину. Олег Петрович инициативу поддержал, отметив вклад армянского народа в развитие космической отрасли. Ведь первым конструктором самоходного шасси для лунохода стал Александр Леонович Кемурджиан. Он также отметил и личный вклад Грачья Погосяна в области космонавтики.

Затем было получено “добро” от руководства Роскосмоса на отправку флагов на МКС.

В феврале, по благословению Архиепископа Езраса (Нерсиян), в собственной резиденции в Святом Первопрестольном Эчмиадзине благотворителя принимал сам Верховный Патриарх Католикос Всех армян Герегин Второй. Его Святейшество не только одобрил такую необычную инициативу, но и дал свое благословение отправке флагов в космос.

2 марта в здании посольства Армении в России в Москве, по обращению генерального консула Армении в Санкт-Петербурге Грайра Карапетяна, гостей встречал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения Вардан Тоганян. В этот день к нему прибыли Грачья Погосян и Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев, которому и предстояло доставить флаги на МКС.

В торжественной обстановке Вардан Тоганян и Грачья Погосян с наилучшими пожеланиями и словами напутствия передали Олегу Артемьеву флаги Республики Армения и города Еревана для долгого и важного пути.

Стоит подчеркнуть, что Олег Артемьев (“Роскосмос”, Россия), отправился 21 марта в длительную экспедицию МКС-55/56 в составе экипажа корабля “Союз МС-08”с астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом. На борту Международной космической станции их встречали Антон Шкаплеров (“Роскосмос”, Россия), Скотт Тингл (НАСА, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония).

И сейчас флаги Армении совершают очередной виток вокруг планеты Земля, в ожидании возвращения. Пока символы Республики находятся в космосе, в Армении произошли серьезные политические изменения, и вернутся стяги в обновленную страну.

Российский космический экипаж вернется на Землю в сентябре. А в октябре в Ереван на торжества по случаю 100-летия первой Республики Армения и 2800-летия основания Эребуни-Еревана прибудет делегация из России, в состав которой войдут и космонавты. Делегация передаст флаги руководителям Республики Армения и города Еревана.