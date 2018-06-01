Общество Июнь 01, 2018 | Автор : admin

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках 100-летия провозглашения Первой Республики стартовала военно-патриотическая акция “Подари книгу солдату”.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, командованием и отделом по работе с личным составом соединения был разработан план оповещения представителей общественных и образовательных организаций в Гюмри и Ереване о проводимом мероприятии. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, командованием и отделом по работе с личным составом соединения был разработан план оповещения представителей общественных и образовательных организаций в Гюмри и Ереване о проводимом мероприятии. Все желающие принять участие в акции в течение месяца соберут в своих организациях книги для солдат исторической и художественной направленности на русском языке, после чего передадут в дар сотрудникам библиотек воинских частей.

В соединении акция “Подари книгу солдату” проводится уже в четвертый раз и приобрела традиционный характер. За три года представителями администрации, сотрудниками дипломатического корпуса и силовых структур двух стран, ветеранами передано в пользование военнослужащих около 2 тыс. книг. Среди них книги о церковных таинствах и обрядах, духовных и героических подвигах в различных сражениях и войнах, книги по истории, научно-познавательная и художественная литература.

После проведения военно-патриотической акции в Закавказье, собранные книги будут направлены в комнаты досуга воинских частей, военный госпиталь, библиотеки музея и Дома офицеров военной базы. Кроме того, собранные книги пополнят полевые библиотеки на высокогорных полигонах “Камхуд” и “Алагяз”. Вся литература будет использоваться как при работе с верующими военнослужащими, так и на занятиях по общественно-государственной подготовке.