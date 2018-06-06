Организаторы ежегодного бизнес-форума “Евразийский экономический союз: Армения — сотрудничество”, прошедшего в конце минувшей недели в курортном городе Цахкадзор, предложили в этом году участникам обсудить актуальную на сегодня тему — выход стран ЕАЭС на новый уровень взаимодействия с внешним миром. По традиции это мероприятие проходит под эгидой Евразийской экономической комиссии и правительства Армении при поддержке правительства стран — членов ЕАЭС. Кстати, впервые форум был организован в 2014 году в том же Цахкадзоре и посвящен вступлению Армении в Таможенный союз.

Привлечь третьи страны

Тон дискуссии о перспективах сотрудничества ЕАЭС с остальным миром задал министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян, сразу отметив, что одним из наиболее важных вопросов является консолидация экономик.

“Необходимо выступить общими силами вокруг единой идеи. Такие встречи устраивает Торгово-промышленная палата Республики Армения и уже в который раз объединяет страны ЕАЭС в целях обсуждения возможности сотрудничества не только с пятью странами, но и для выявления общего потенциала. Очень важно, чтобы, помимо развития торговых отношений между странами-участницами ЕАЭС, открывались также возможности для привлечения третьих стран”, — пояснил глава экономического ведомства.

В этом смысле, по мнению министра, Армения играет важную роль во взаимодействии между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Это связано не только с тем, что Армения, будучи в составе ЕАЭС, заключила соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

“Есть направления и четко обозначенные действия, которые сделают более привлекательной армянскую экономику и инвестиции в нее. С этой точки зрения, серьезное значение имеет та атмосфера взаимодействия, которая сформировалась между ЕАЭС и ЕС благодаря Армении, ставшей тем звеном, которое, осуществив необходимые изменения, обеспечивает связь между двумя различными интеграционными объединениями”, — указал г-н Минасян.

Не обошел вниманием он и тему сотрудничества с Ираном, указав на те возможности, которые открывает создание свободной экономической зоны в Мегри, способной стать “основным местом организации производства, где интересы всех сторон могут совпадать”.

Цифры красноречивее

Однако правительству Армении, в первую очередь, нужно обратить внимание на транспортную составляющую, отметил руководитель Торгового представительства РФ в РА Андрей Бабко, обращаясь к министру экономического развития и инвестиций. Именно вопрос транспорта, по мнению г-на Бабко, является одним из самых ключевых барьеров на пути развития торговых отношений между Арменией и Россией.

“В прошлом году товарооборот между Арменией и Россией достиг небывалых вершин за последние 10 лет. Участие в ЕАЭС дает реально ощутимые результаты. Невзирая на то, что наши оппоненты пытаются доказать о неэффективности членства в ЕАЭС для Армении, цифры свидетельствуют об обратном. Достаточно сказать, что товарооборот между двумя странами возрос на 30%, при росте армянского экспорта на российский рынок на 57%”, — привел статданные глава Торгового представительства РФ в РА.

Далее он призвал бизнес искать новые направления сотрудничества, не концентрируя внимание исключительно на развитии торговых отношений, а идти дальше, что непременно даст свои результаты. Что важно, так это промышленная кооперация, пояснил г-н Бабко, добавив, что в советское время Армения была для России силиконовой долиной, и до сих пор армянские кадры в области ИТ и других сферах показывают высокий профессионализм.

Вектор на расширение

О том, что основная задача, которая сегодня стоит перед странами ЕАЭС, заключается в объединении своих промышленных потенциалов в целях производства и экспорта совместного продукта и совместного позиционирования на рынках третьих стран, на форуме говорилось много. Да, в этом направлении уже предпринимаются конкретные шаги. Во-первых, активно ведется работа по формированию широкого экономического партнерства на базе Евразийского экономического союза и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути. Во-вторых, прорабатываются торгово-экономические соглашения с Индией, Египтом, Ираном, Израилем, Монголией, Южной Кореей, Камбоджей, Сингапуром. Кроме того, в октябре прошлого года вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, предполагающее обнуление пошлин на 90% товаров, что позволит к 2020 году увеличить товарооборот союзных государств и Вьетнама более чем в два раза.

Все это, по оценкам экспертов, создает для бизнеса возможности участвовать в реализации долгосрочных стратегических проектов, выходить за пределы национальных границ, работая с другими участниками рынка для реализации региональных и глобальных проектов. Но для того, чтобы развивать экономическое взаимодействие с третьими странами и максимально упростить выход предприятий на внешние рынки, очень важно сейчас, подчеркивают специалисты, проведение согласованной транспортной политики при реализации больших инфраструктурных проектов. Общая инфраструктура — это как раз и есть один из ключевых элементов, который будет связывать экономики стран ЕАЭС. В этом направлении Евразийская экономическая комиссия уже начала вести работу по анализу транспортных проектов, которые каждая страна собирается развивать, и на сегодня собрано свыше трех десятков крупных проектов.

Инфляцию снизить, доверие к нацвалютам повысить

Что касается факторов, снижающих эффект от интеграции в рамках Евразийского союза, то эксперты выделили здесь зависимость от доллара и нефтяной конъюнктуры. О возможном создании единой евразийской валюты, по аналогии с зоной евро, говорится давно. Но, как выясняется, сейчас не фиксируется даже увеличение доли национальных валют при взаиморасчетах. И основным препятствием при внедрении расчетов в нацвалютах является низкий уровень доверия к данным валютам и их высокая инфляция.

Для того, чтобы использовать национальные валюты при расчетах, нужна низкая инфляция. И самым важным фактором в этом направлении является снижение инфляции, которое наблюдается в последнее время как в России, так и в некоторых странах ЕАЭС. При этом расчеты в рублях между Россией и членами ЕАЭС демонстрируют рост, о чем свидетельствует также и статистика. Так, поступления в рублях по внешнеторговым договорам со странами ЕАЭС, по данным Банка России, действительно выросли за последние четыре года — с 54% до 70%. Но между собой остальные члены ЕАЭС по-прежнему предпочитают доллар и евро во взаимной торговле.

Что касается единого валютного союза в ЕАЭС, то, судя по обсуждениям, в обозримом будущем ждать этого не приходится. Страны Союза к этому пока не готовы, поскольку этого не позволяет степень интеграции. Однако в актуальной повестке остается снижение степени долларизации экономики (которая сейчас превышает 50%) при одновременном снижении транзакционных издержек.