Общество Июнь 06, 2018 | Автор : admin

В этом году число абитуриентов в армянских вузах равно 4626 человек, что значительно сократилось, по сравнению с прошлогодним, — 12 000 человек. Как сообщают вузы, несмотря на столь значительное сокращение, почти нет факультетов, куда бы не было обращений абитуриентов.

Как в Центре по оценке и тестированию, так и в вузах сказали, что подобное сокращение числа абитуриентов связано с переходом на 12-летнее обучение. “Имеется 4626 абитуриентов. В выпускных классах было мало учеников, в этом году поступают первые выпускники, которые учились в школе 12 лет”, — сказал начальник отдела по внешним связям Центра по оценке и тестированию Вардан Парсамян.

В ЕГУ на первом этапе обратилось 1519 абитуриентов. В прошлом году в бакалавриаты обращались 2632 абитуриентов, на 1113 человек больше, чем в этом году. “По спискам абитуриентов, обращающихся на бесплатное обучение, больше всего поступают на специальности “Информатика и прикладная математика”, “Актуальная и финансовая математика”, “Информационная безопасность”, “Правоведение”, “Международные отношения”, “Сервис”, “Общественное управление”, “Журналистика”, “Менеджмент”, “Финансы”, — сказал пресс-секретарь ЕГУ Геворг Эмин-Терян. По его словам, в этом году обращения есть по всем специальностям. Он также считает, что подобное сокращение числа абитуриентов связано с переходом на 12-летнее обучение.

В ЕГФУ имени Брюсова на первом этапе обратилось 290 абитуриентов. В прошлом году в бакалавриаты обращались 360 абитуриентов, на 70 человек больше, чем в этом году. В этом году больше всего поступают на специальности “Лингвистика”, “Перевод”. По словам ответственного секретаря приемной комиссии, этот год убыточный.

В ЕГПУ имени Абовяна на первом этапе обратилось 616 абитуриентов. В прошлом году в бакалавриаты обращались 1000 абитуриентов, на 384 человек больше, чем в этом году. больше всего поступают на специальности “Филология”, “Психология”, “Начальное образование”.

В ЕГЭУ на первом этапе обратилось 462 абитуриента. В прошлом году в бакалавриаты обращались 966 абитуриентов, на 504 человек больше, чем в этом году. В этом году больше всего поступают на специальности “Финансы”, меньше всего — “Статистика”.

В ЕНПУ на первом этапе обратилось 503 абитуриента. В этом году больше всего поступают на специальности “Информационные технологии”, меньше всего — “Метрология”, всего 4 человека.